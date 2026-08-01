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Президенти України та ОАЕ обговорили безпеку морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів

1 серпня 2026 року - 22:06

Президенти України та ОАЕ обговорили безпеку морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом ОАЕ Мухаммадом бін Заїдом Аль Нагаяном.

Володимир Зеленський подякував за повне розуміння ситуації та підтримку зусиль заради миру й більшої безпеки.

«Україна завжди допомагає тим, хто допомагає нам. У цьому році українці суттєво підтримали безпеку наших партнерів у Затоці. Зараз ми говорили, як Емірати можуть допомогти нам у Європі, зокрема в Чорноморському регіоні. Це стосується продовольчої безпеки, безпеки морських шляхів і збільшення можливостей для захисту життів», – сказав Володимир Зеленський.

Також президенти обговорили двосторонні проєкти в різних сферах і домовилися про подальшу співпрацю, щоб усе вдалося реалізувати.

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