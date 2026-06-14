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Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

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Президент України провів телефонну розмову з Президентом США

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом США Дональдом Трампом.

Глава держави привітав Президента Сполучених Штатів Америки з днем народження та побажав йому успіхів, насамперед у його зусиллях щодо завершення війни Росії проти України.

Лідери доволі детально обговорили багато ключових питань, серед яких – мир.

Президент України також подякував Президентові США за всю підтримку, яку Америка надає Україні.

«Ми з вдячністю пам’ятаємо кожен крок цієї підтримки, від Javelin’ів до Patriot’ів», – зазначив Володимир Зеленський.

Президенти обговорили те, що може допомогти наблизити мир зараз. Володимир Зеленський поінформував Дональда Трампа про нещодавні події на полі бою та про те, як зміцнилася позиція України.

Лідери домовилися, що обговорять більше під час їхньої зустрічі на саміті G7.

«У нас є деякі хороші ідеї, які можуть допомогти просуванню мирного процесу і захистити життя. Дякую!» – наголосив Володимир Зеленський.

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