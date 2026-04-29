Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA вдалося забезпечити 2126 повернень українських дітей; ми будемо продовжувати цю роботу – Президент

Росія викрала тисячі українських дітей і намагається позбавити їх національної ідентичності, тому важливо якомога швидше повернути дітей додому, доки окупанти не змінили їхню свідомість. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час звернення до учасників Civil Society And Expert Day.

Глава держави подякував команді ініціативи Bring Kids Back UA та кожному, хто допомагає повертати додому юних українців. Росія викрала тисячі дітей, відірвала їх від сімей, рідної країни та дому.

«Це один із найбільш цинічних російських воєнних злочинів – системне, прораховане вивезення українських дітей, розпорошення їх по Росії, приховування їхньої долі, “перепрошивка” їхньої культури та послідовна, безцеремонна мілітаризація. Щоб українські діти забули, що вони українці, і могли воювати і проти України, і проти будь-кого іншого, на кого вкажуть господарі Росії», – зазначив Президент.

Володимир Зеленський наголосив, що надзвичайно важливо забрати українських дітей додому, поки росіяни не зламали їх.

«Завдяки нашій ініціативі Bring Kids Back UA вдалося забезпечити 2126 повернень. Ми будемо продовжувати цю роботу. Ми залучили сильних міжнародних посередників, щоб повертати дітей додому», – акцентував Глава держави.

Президент висловив окрему вдячність кожній країні, яка приєдналася до Міжнародної коаліції за повернення українських дітей, лідерам, першим леді, дипломатам, міжнародним організаціям та журналістам за підтримку в цьому напрямі.

«Життя і свобода кожної врятованої дитини – це програш самої ідеї війни, це програш самого бажання знищувати життя. Життя має вигравати», – наголосив Володимир Зеленський.

Цей захід, який організувала команда Bring Kids Back UA, відбувся вперше. Він об’єднав представників громадських організацій, експертів і дослідників, що працюють над поверненням українських дітей, яких викрала Росія. Серед тематичних напрямів обговорення – встановлення місцеперебування дітей, механізми їх повернення, реінтеграція після повернення, документування та притягнення до відповідальності винних у викраденні дітей та роль дітей у мирному процесі.