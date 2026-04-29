Україна застосувала санкції проти білоруських підприємств, що забезпечують російський ВПК, і найближчого кола Олександра Лукашенка

Президент Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти білоруських підприємств за сприяння Росії у збройній агресії проти України та осіб, що наближені до самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

«Це сигнал багатьом нашим партнерам, на що варто тиснути, щоб усе ж таки зменшувати рівень цієї війни, її інтенсивність. Росія не має доброї волі, її треба примушувати до тих чи інших кроків, які потрібні для зменшення агресії, і хай вони вже потім це називають своїми “жестами доброї волі". Треба, щоб Білорусь не була втягнута у війну. Треба, щоб не було операцій проти інших європейських країн. Треба, щоб у цій війні Росії проти України був мир достойний», – наголосив Глава держави.

До цього санкційного пакета увійшли 16 громадян Білорусі та 11 юридичних осіб.

Зокрема, Україна застосувала санкції до білоруських підприємств, які виробляють артилерійські снаряди калібрів 122 мм та 152 мм для російських окупантів. Серед них – «Ольса», Мінський завод «Термопласт», Ковальський завод важких штампувань, які виготовляють деталі для снарядів. Також під санкції потрапили Республіканське унітарне виробниче підприємство «ІК 9», що виготовляє пакування для снарядів, і «НєфтєХімДіагностіка», де випробовують боєприпаси.

Обмеження накладені й на Вітебський завод електровимірювальних приладів, який постачає обладнання для ремонту й модернізації російської бронетанкової техніки, та «Радіотехніка», що виробляє компоненти для військової техніки окупантів.

Крім того, Україна застосувала санкції проти заводу, що ремонтує російські літаки, зокрема сімейства «Ту», «Як» та «Іл».

Серед фізичних осіб – близький соратник Олександра Лукашенка Віктор Шейман, який упродовж багатьох років обіймав високі державні посади в Білорусі. Він виконує доручення самопроголошеного президента, проводить міждержавні переговори та налагоджує тіньові відносини в бізнесі. Причетний до організації «ескадронів смерті», які знищували опозиційних політиків, активістів і громадських діячів. Один з організаторів схем уникнення санкцій, які запровадили Україна та держави-партнери проти російських і білоруських компаній. Віктор Шейман перебуває під санкціями США, Євросоюзу, Великої Британії, Швейцарії та Канади.

Також санкції застосовані до Віктора й Дмитра Лукашенків – синів самопроголошеного білоруського президента. Вони залучені до експорту продукції в обхід міжнародних санкцій, постачання товарів подвійного призначення і реекспорту через територію Білорусі.