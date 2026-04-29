Без українських прикордонників неможливо уявити реальну силу нашої держави – Президент з нагоди Дня прикордонника

У День прикордонника Президент України Володимир Зеленський зустрівся з військовослужбовцями Державної прикордонної служби, привітав їх із професійним святом, відзначив державними нагородами та вручив підрозділам ДПСУ стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу».

Глава держави наголосив, що прикордонники тримають лінію державності поруч із Росією, боронять український суверенітет і разом з усіма Силами безпеки та оборони відбивають ворожі штурми на фронті.

«Без сили наших прикордонників неможливо уявити реальну силу нашої держави, і я вдячний вам за те, що українські прикордонники, всі наші підрозділи прикордонників, розвідка нашої прикордонної служби справді ефективні. Ми пишаємося сформованими бойовими бригадами “Помста”, “Форпост”, “Сталевий кордон”, “Гарт” та мобільним прикордонним загоном “ДОЗОР”», – зазначив Володимир Зеленський.

Президент подякував прикордонним загонам, які несуть службу на Сумщині, Харківщині, Чернігівщині, Херсонщині, Запоріжжі, Одещині, а також підрозділам швидкого реагування, прикордонній авіації та Морській охороні.

«Ми пам’ятаємо, чого вартує Україні така сила й такий захист. Ми пам’ятаємо, що це жорстокі бої кожного дня. На кордоні нашої держави, у наших прикордонних громадах, на фронті, в нашому Чорному морі, на території ворога, коли ми проводимо наші цілком справедливі операції з повернення війни на ту територію, звідки війна прийшла до нас у дім», – наголосив Володимир Зеленський.

Глава держави закликав пам’ятати кожного воїна, який віддав своє життя за Україну. Присутні вшанували пам’ять полеглих захисників хвилиною мовчання.

Президент вручив орден «Золота Зірка» рідним загиблого Героя України, підполковника Леоніда Шірпала.

Леонід Шірпал у 2014 році очолював прикордонний наряд у районі села Астахове на Луганщині, де під час одного з обстрілів вивів своїх підлеглих з-під вогню, надав допомогу пораненим та евакуював їх. Здобував важливу розвідувальну інформацію. У липні ініціював створення зведеного підрозділу для виявлення та знищення терористів, а також інженерних і мінних загороджень на державному кордоні України. Під час однієї з таких операцій 10 липня 2014 року БМП, у якій перебував Леонід Шірпал, підірвалася в районі пункту пропуску «Довжанський».

Глава держави відзначив орденами «Золота Зірка» Героїв України – головного сержанта Владислава Замуру та майстер-сержанта Олександра Оліфіренка.

Владислав Замура з 2024 року захищає Україну на Донеччині та Луганщині. Як оператор важкого ударного бомбера Vampire виконав майже 2700 бойових вильотів. Завдяки цьому знищено більш ніж 500 російських окупантів, а ще майже 130 поранено. У жовтні торік ворог понад 20 разів намагався просунутися вперед на Костянтинівському напрямку, під прикриттям артилерії росіяни хотіли відтіснити українські підрозділи. Владислав Замура взяв на себе керівництво шістьма екіпажами безпілотних авіаційних комплексів та координував їхні дії. Це дало змогу вчасно виявити й уразити наступальні ворожі групи.

Олександр Оліфіренко торік на межі Донеччини та Луганщини попри поранення завів воїнів на позиції та спланував маршрути евакуації поранених. У липні, коли ворог у складі шести батальйонів наступав одночасно з трьох напрямків, Олександр Оліфіренко облаштував нові вогневі позиції та спостережні пункти. Він очолив групу прикордонників, організував вогневі засідки й вогневе прикриття підрозділів, знищив сімох окупантів та евакуював трьох важкопоранених побратимів. У серпні провів спецоперацію разом з екіпажами БпЛА щодо виведення 20 українських воїнів із тактичного оточення.

Ще двом прикордонникам Президент вручив відзнаки «Хрест бойових заслуг». Їх отримали:

Майор Олександр Кравченко. Зміцнював державний кордон на Рівненщині, сформував кілька мобільних вогневих груп для прикриття об’єктів інфраструктури. У травні – вересні 2025 року відділ прикордонників на чолі з майором разом з іншими підрозділами відбив на сході України близько 15 ворожих штурмів, у стрілецьких боях знищив майже 20 окупантів.

Сержант Степан Чейпеш. Ризикуючи життям, переоблаштував укріплення та проклав додаткові маршрути евакуації після спроб ворога знищити позицію та порушити логістику його підрозділу на Луганщині. Степан Чейпеш разом із побратимами відбив сім російських штурмів, перебуваючи в напівоточенні. У жовтні торік по черзі виніс двох українських воїнів, що зазнали важких поранень внаслідок удару ворожого FPV-дрона по позиції.

Володимир Зеленський також відзначив прикордонників і прикордонниць орденами Богдана Хмельницького ІІ та ІІІ ступенів, «За мужність» ІІ та ІІІ ступенів, княгині Ольги ІІІ ступеня.

Глава держави вручив стрічки почесної відзнаки «За мужність та відвагу» 25-му прикордонному загону, 26-й окремій авіаційній ескадрильї та Національній академії Державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького.