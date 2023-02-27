Андрій Єрмак передав генеральному секретарю Організації економічного співробітництва та розвитку лист щодо підтвердження членства України у Робочій групі ОЕСР

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів зустріч із делегацією Організації економічного співробітництва та розвитку на чолі з генеральним секретарем ОЕСР Матіасом Корманом.

Керівник Офісу Глави держави подякував генсеку Організації за підтримку України й наголосив, що попри повномасштабну російську агресію наша держава продовжує реалізацію важливих реформ, ініційованих Президентом Володимиром Зеленським.

«Я дякую вам за допомогу та персональну підтримку набуття Україною членства у Робочій групі ОЕСР щодо боротьби з хабарництвом. Ми прагнемо повноцінного членства України у вашій Організації. Це важливо для нас», – сказав Андрій Єрмак.

Він передав Матіасу Корману лист-відповідь Прем’єр-міністра України на офіційний лист ОЕСР щодо підтвердження надання нашій державі статусу учасника Робочої групи з питань боротьби з хабарництвом у міжнародних комерційних операціях.

Керівник Офісу Президента відзначив важливість відкриття офісу ОЕСР у Києві, що є вагомим сигналом підтримки України.

Андрій Єрмак розповів генеральному секретарю ОЕСР про реалізацію української формули миру, запропонованої Володимиром Зеленським. Очільник Офісу Глави держави відзначив важливість резолюції Генеральної Асамблеї ООН, яка стала одним із перших кроків у реалізації мирного плану України. Він також зазначив, що наша держава планує провести глобальний саміт щодо реалізації формули миру, до участі у якому заплановано залучити якомога більшу кількість країн із різних континентів.

Андрій Єрмак поінформував Матіаса Кормана про ситуацію на фронті, зокрема про хоробрість українських воїнів, які попри ворожий натиск непохитно захищають Україну від агресора. Керівник Офісу Президента зазначив, що Україна розпочала реалізацію плану швидкого відновлення, який серед іншого передбачає відновлення пошкоджених об’єктів енергетичної інфраструктури.

Зі свого боку Матіас Корман наголосив на важливості просування України шляхом важливих реформ під час повномасштабної агресії Росії та висловив підтримку прагнень нашої держави щодо посиленої інтеграції до органів ОЕСР.