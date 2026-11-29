Шановні українці, українки!

Провів зараз селектор з усіма, хто займається комунікацією з партнерами щодо ППО. Були конкретні домовленості. Частину з них виконали – хочу подякувати Норвегії, – але є ті, які досі в процесі виконання. МЗС України, Міністерство оборони, інші визначені посадовці сьогодні мають звʼязатися з тими, хто поки не реалізував свій пакет підтримки. Очікую на вечір доповідь по ракетах і зроблених сьогодні урядовцями контактах з партнерами: коли перехоплювачі з пакетів відповідних будуть поставлені в Україну.

Була доповідь ГУР по тому, що готують росіяни: удари, їхнє виробництво та накопичення ракет. Усі, хто відповідає за комунікацію з партнерами в Україні, чітко розуміють, що робити. Очікую доповідь.

Наступне. Ситуація в енергетиці, і особливо в Дніпрі та області, на Сумщині, в Чернігівській області, в Одесі та області, в Харкові та області. Хочу подякувати всім ремонтним бригадам, усім працівникам енергетики, які після ударів все відновлюють. Детально обговорили ситуацію в тих районах Дніпра та області, де цими днями були особливо серйозні проблеми з електрикою, передусім, і водою. У Міністерства енергетики України та регіональної команди повинні бути чіткі відповіді для людей. Була розмова по ситуації в Запоріжжі, також яка у нас зараз ситуація в Херсоні. Була доповідь Головнокомандувача ЗСУ: визначили, яке переміщення сил і засобів зараз потрібне.

Хочу подякувати нашим військовим – хочу подякувати кожному підрозділу, який виконує повністю бойові завдання. Ситуація на фронті непроста, але вона стабільна. Штурми відбиваємо. Костянтинівка: треба зробити максимум, щоб там знищувати окупанта і надалі. ДШВ, дякую вам за активні дії. На всіх напрямках знищуємо російську логістику нашими санкціями середньої дальності: наші мідлстрайки, вони дуже непогано працюють.

Провів детальну нараду з урядом, з командою Офісу про ситуацію з транспортом в країні, виклики з логістикою, реальні соціальні потреби і рішення, які можна зробити, щоб зараз підтримати наших людей у прифронтових областях, також в містах – в столиці зараз це дуже потрібно, і в тих обласних центрах, які мають особливе значення з точки зору української економіки, нашої стійкості. Рішення будуть.

Готуємось і до зустрічей з партнерами на наступному тижні. Розраховуємо, що зможемо посилити наші позиції. Хочу подякувати кожному, хто з нами, хто з Україною, хто з українцями!

Слава Україні!