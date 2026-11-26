Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Генеральним секретарем Ради Європи Аленом Берсе.

Глава держави подякував Генсеку Ради Європи за візит у такий важливий день та участь у заходах із вшанування памʼяті жертв голодоморів – жахливих злочинів проти українців, за які Росія так і не понесла справедливої відповідальності.

Володимир Зеленський наголосив: зараз світ бачить, що, коли такі злочини сходять агресорові з рук, це лише заохочує його вчиняти нові. Президент зазначив: дуже важливо, щоб справедливість за цю війну, яку Росія розвʼязала й не хоче закінчувати, обовʼязково була.

Обговорили рішення, які можуть цьому допомогти. Зокрема, цього тижня Україна ратифікувала Розширену часткову угоду про керівний комітет Спеціального трибуналу щодо злочину агресії проти України, яка закладає основу для практичного запуску трибуналу та забезпечення його роботи.

«Це справді критично важливо: справедливість має перемогти. Ми дуже розраховуємо на вашу особисту участь, відданість справі створення Спеціального трибуналу. Просувати це питання без вас і вашої команди було б украй складно», – сказав Володимир Зеленський.

Президент наголосив: Україна розраховує, що якомога більше наших партнерів теж приєднаються до неї.

«Для людей відповідальність та трибунал дуже важливі. Коли ми обговорюємо найважливіші аспекти, необхідні для завершення цієї війни, ми завжди говоримо про гарантії безпеки, про міцний і тривалий мир, про членство в ЄС. Ми порушуємо питання гарантій безпеки з боку союзників, зокрема НАТО, п’ятої статті й інші питання. Також ми завжди говоримо про відбудову. Проте не можна забувати й про відповідальність: це надзвичайно важливо», – зауважив Глава держави.

Говорили і про прогрес у створенні міжнародного компенсаційного механізму та шляхи наповнення майбутнього компенсаційного фонду, передусім за рахунок Росії.

Ален Берсе поінформував про новий План дій Ради Європи для України, який передбачає, зокрема, підтримку наших ветеранів, жінок і дітей, а також сприяння відбудові України. Він також наголосив, що Рада Європи повністю віддана питанню притягнення Росії до відповідальності.

«Україна, яка є членом Ради Європи вже понад 30 років, бере в цьому найактивнішу участь. У нас є важливі судові рішення – зокрема, минулого року були винесені рішення у міждержавних справах проти Росії. Також створено Реєстр збитків», – сказав Генсек Ради Європи.