Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Головою Ради міністрів Італії Джорджею Мелоні.

«Обговорили питання, над якими зараз працюємо, і дуже важливо, щоб ми розуміли одне одного. Я підтвердив, що нещодавня операція в Лівії була проведена без попередньої координації з нашими європейськими партнерами», – зазначив Глава держави.

Президент сказав, що Україна налаштована забезпечити обмін усією необхідною інформацією між відповідними органами країн і підтримувати між ними прямий, регулярний та ефективний зв’язок.