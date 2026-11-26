Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Ліберії Сарою Бейсолоу Ньянті. Це перший в історії двосторонніх відносин візит керівника МЗС Ліберії до нашої країни.

Глава держави подякував міністерці за участь у конференції Food from Ukraine та чітку позицію Ліберії на підтримку України в міжнародних організаціях, зокрема в ООН. Ліберія також є непостійним членом Ради Безпеки та головуватиме в ній з 1 грудня.

«Дякую, що приїхали. Нам потрібен ваш голос, політична, геополітична підтримка. Особливо зараз, у час найбільших викликів для нашої країни. Звичайно, насамперед для наших людей. Це важливий сигнал, що ми не наодинці», – зазначив Володимир Зеленський.

Під час зустрічі багато уваги приділили співпраці в аграрній сфері. Важливо, що формуються контакти між Україною та Ліберією на міністерському рівні. Також домовилися розвивати співпрацю у сфері медицини й освіти.