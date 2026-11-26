Президент Володимир Зеленський зустрівся з лауреатами Національної премії України імені Бориса Патона 2026 року та вручив їм дипломи й почесні знаки.

Нагороди отримали вчені, які відзначились у трансформації енергетичної системи, захисті й відновленні критичної інфраструктури, розвитку медицини та фізики, правовому забезпеченні, розробці безпілотних систем та ракетного озброєння, посиленні інформаційної безпеки, вдосконаленні фортифікаційного захисту, – загалом 91 лауреат із 12 науковими роботами.

Президент привітав лауреатів та наголосив, що вручення премії відбувається у день народження українського вченого Бориса Патона, який вписав ім’я нашої держави в історію світової науки.

«Саме сьогодні Україна відзначає науковців, відзначає інженерів, вчених – усіх, хто у часи війни посилює Україну, посилює українців. Посилює своїм інтелектом й ідеями, знаннями і винаходами, рішеннями, які такі важливі сьогодні, – всім, що так чи інакше захищає зараз українців, захищає нас всіх, нашу незалежність. Я щиро дякую вам і дякую тисячам українських вчених», – зазначив Глава держави.

За словами Володимира Зеленського, українські вчені працюють з вірою в результат та в успіх.

«Ми відчуваємо так чи інакше результати кожної окремої розробки, результати нашої науки, загалом науки далекоглядної, під час війни далекобійної, коли горять військові цілі Російської Федерації, їхні НПЗ, тіньовий флот. Науки сміливої, що змінює сьогодення, змінює війну і дає більше можливостей берегти життя наших людей, наших солдат. Завдяки різним розробкам, технологіям FPV, НРК тощо, впровадженню штучного інтелекту», – наголосив Президент.

Глава держави зазначив, що українська наука ставить за мету захист нашої країни, а отже всієї Європи й заради цього ми розробляємо антибалістичну програму FREYJA.

«Наукові досягнення в оборонці стають імпульсом для розвитку інших, не менш важливих секторів науки. Гуманітарної, екологічної, економічної та правової, багатьох інших напрямів, де Україна та весь науковий потенціал мають бути реалізовані так само успішно за прикладом оборонного, технологічного секторів», – зауважив Володимир Зеленський.

За словами Президента, наша наука має працювати системно на всіх рівнях, враховувати досвід професійно-технічної освіти, університетських досліджень, наукових та інженерних шкіл, інвестицій від бізнесу та українських наукових студій, які відкриваються за кордоном і мають ставати глобальними гравцями.

«Все це разом – важлива частина нашої держави, все це разом – важлива потреба України. Потреба нашого сьогодення, коли виклики війни вимагають від нас унікальних, креативних рішень та розробок. Це запорука для нашого майбутнього, щоб найкращою шаною і Патона, і Корольова, Кондратюка, і всіх видатних наших вчених були не тільки спогади, а й реальні нові досягнення», – наголосив Глава держави.

Володимир Зеленський зазначив, що роботи цьогорічних лауреатів премії імені Бориса Патона посилюють нашу енергетику, медицину, оборону, кіберзахист, а найголовніше –допомагають людям.

«Все це наука не для полиць. Це наука, яка рятує, допомагає, яка захищає. Це саме та наука, яка потрібна сьогодні, коли сучасна війна відбувається не лише на полі бою. І це не лише боротьба м’язів. Це битва інтелектів, безумовно. Я хочу подякувати вам, всім нашим українським науковцям, які у таких битвах перемагають», – наголосив Президент.

Національна премія України імені Бориса Патона, яка є державною нагородою, у травні 2021 року була перейменована з Державної премії України в галузі науки і техніки на честь Бориса Патона, який пішов із життя у 2020 році. Президент відзначає нею наукові дослідження, які сприяють розвитку гуманітарних, природничих і технічних наук, медицини, освіти та охорони навколишнього середовища.