Президент України Володимир Зеленський провів засідання Ставки Верховного Головнокомандувача, на якому обговорили варіанти реагування на можливі загрози для Києва через російські обстріли та далекобійні відповіді на російський терор.

Військові, розвідка, урядовці та міський голова Києва детально доповіли про ситуацію в столиці. На засіданні розробили конкретні алгоритми роботи громадського транспорту та загалом логістики в Києві на випадок значного погіршення ситуації через російські удари.

«Важливо, щоб у людей та підприємств в столиці була можливість за будь-яких обставин користуватися транспортом, працювати, вчитись і максимально зберігати можливості бути в місті», – зазначив Президент.

Також урядовці разом з міською владою напрацьовують систему, яка дасть людям в Києві змогу гарантовано і безоплатно користуватися визначеними автобусними маршрутами за умов зупинки роботи інших видів транспорту.

На засіданні Ставки мер міста та урядовці доповідали й про захист визначених інфраструктурних обʼєктів в Києві та про будівництво альтернатив. Глава держави наголосив, що важливо максимально прискорити всю цю роботу, і подякував усім, хто долучився.

Обговорили з військовими та представниками Головного управління розвідки, Міністерства оборони і Служби безпеки українські далекобійні відповіді на російський терор.

«Внесли деякі корективи у план операцій – має бути досягнуте більш відчутне гальмування російських воєнних виробництв і визначених економічних процесів. Окремо обговорили зі спецслужбами та МЗС додаткові заходи для координації з партнерами у необхідних операціях в нейтральних водах за межами України», – зазначив Володимир Зеленський.