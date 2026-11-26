За чотири роки існування Food from Ukraine було доправлено сотні тисяч тонн продовольства для багатьох країн: від Алжиру до Індії, від Судану до Індонезії. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час онлайн-звернення до учасників форуму Food from Ukraine.

Глава держави подякував усім, хто долучився до реалізації ініціативи Food from Ukraine, – українським фермерам та міжнародним партнерам. Президент акцентував, що навіть на п’ятому році агресивної російської війни українці продовжують працювати й годувати сотні мільйонів людей у всьому світі. Через атаки Росії значно ускладнився експорт сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону.

«Наші фермери та виробники продовольства постачають світові десятки різних продуктів: від зерна й борошна до соняшникової олії та багатьох-багатьох інших. І світ залежить від цієї продукції. Без неї виникає дефіцит і зростають ціни. Ми робимо все можливе, щоб відновити нормальний експорт сільськогосподарської продукції», – зазначив Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, Україна тісно працює з європейськими сусідами, щоб продовжували діяти «Шляхи солідарності» та щоб українську аграрну продукцію можна було перевозити через Європу, а також з арабськими партнерами, Туреччиною.

«Нашим фермерам та агровиробникам також необхідно експортувати цю продукцію, щоб мати гроші й ресурси для посіву врожаю наступного року. Ми робимо все можливе, щоб усе це працювало. І я хочу подякувати вам за те, що попри всі ці виклики залишається місце і для нашої програми Food from Ukraine», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський зазначив, що цю програму започаткували в перший рік повномасштабної війни і завдяки їй уже доправили сотні тисяч тонн продовольства до таких країн, як Ємен, Ефіопія та Судан, а також Сирійському народові.

«Настав час зробити наступний крок – поділитися нашим досвідом виробництва продовольства з країнами, які справді цього потребують. Завдяки співпраці з українськими компаніями та нашими фермерами ми можемо допомогти розвивати виробництво продовольства в цих країнах. Нам потрібно працювати разом, щоб люди могли бути впевнені, що матимуть достатньо їжі на своїх столах, щоб ціни на продовольство були передбачуваними, без раптових цінових стрибків і щоб люди отримували якісну їжу – таку ж, як та, що виробляє Україна», – зауважив Глава держави.

Президент також наголосив, що потрібно оновити наявну систему гуманітарної допомоги – вона має бути ближчою до тих, хто найбільше потребує підтримки.

Володимир Зеленський подякував партнерам у Європі, США, Канаді та в регіоні Затоки за підтримку Food from Ukraine і закликав продовжувати її функціонування.

«Дуже важливо, що цього року Food from Ukraine і далі активно працює. Зараз ми маємо понад 80 мільйонів доларів для цієї програми. Я хочу подякувати всім, кожній країні, яка долучилася й зробила це можливим, – Швеції, Норвегії, Фінляндії, Японії та Німеччині. І я також прошу вас продовжувати тиск на Росію, щоб Росія нарешті припинила свої злочинні дії та почала думати про те, як завершити цю жорстоку війну», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що Росія руйнує життя не лише в Україні. За словами Володимира Зеленського, українська сторона багато разів говорила з Єгиптом, Індією та ОАЕ, з багатьма лідерами в Африці, Азії та Європі про те, як забезпечити продовольчу безпеку та досягти певних кроків для деескалації в цій війні.

«На жаль, щоразу ми стикаємося з одним і тим самим – упертим російським “ні” та рішучістю Росії продовжувати воювати. Нам потрібно завершити цю російську війну. Нам потрібно зупинити російські атаки й захистити життя людей. Будь ласка, допоможіть нам досягти цього і допоможіть Україні, щоб Україна могла робити ще більше для допомоги світові та багатьом країнам по всій земній кулі», – підсумував Володимир Зеленський.