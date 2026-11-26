Перша леді України Олена Зеленська в онлайн-форматі звернулася до учасників четвертого Форуму ментального здоров’я «Людиноорієнтовані послуги в умовах війни: досвід, виклики, рішення».

Форум відбувся у Києві та об’єднав понад тисячу учасників. Серед них – голова бюро ВООЗ в Україні Сільвіу Доменте, урядовці, які впроваджують пріоритетні проєкти «Ти як?», представники обласних військових адміністрацій, громад, дипломатичних місій, міжнародних організацій, роботодавці та люди з власним досвідом звернення по допомогу.

«Понад чотири роки тому ми почали безпрецедентну справу: взялися підтримувати людей у травмі, яка досі триває. У класичній психотерапії глибоке зцілення травми зазвичай починається лише тоді, коли людина вже в безпеці. У нас цього “після” ще немає. Але ми не могли чекати кінця війни і взяли на себе відповідальність підтримувати цілу країну просто в момент страшних переживань, які не припиняються ні на день», – сказала Олена Зеленська.

Серед здобутків програми дружина Президента назвала безоплатні для українців сервіси: понад 200 центрів ментального здоров’я, близько 400 центрів життєстійкості, майже 17 тисяч лікарів первинної ланки, які опанували психологічну допомогу за світовими стандартами, понад 400 мобільних бригад психологічної підтримки.

«Все це не тільки створило для людей можливість звернутися по допомогу. Все це ще й змінює нашу культуру ставлення до себе: якщо у 2022 році 46% опитаних українців категорично відкидали думку про звернення до фахівця, сьогодні таких удвічі менше – 22%», – зазначила перша леді.

Водночас між потребою в допомозі та зверненням по неї досі лишається відстань. За даними останніх досліджень «Ти як?», люди часто звикають до болю й вважають, що мають впоратися самі.

«Отже, новий виклик програми ментального здоров’я – боротися вже не просто зі стигмою, а зі знеціненням своїх переживань. Допомога не дефіцит, і, звертаючись по неї, людина ні в кого нічого не забирає. Натомість потурбуватися про “менталку” вчасно так само відповідально і нормально, як, захворівши, піти до лікаря», – наголосила Олена Зеленська.

До онлайн-частини форуму долучилася психологиня-методологиня молодіжних просторів «12–21» Катерина Музиченко. Вона розповіла, як у просторах підтримують підлітків під час підготовки до НМТ: через групи підтримки, спеціально розроблені посібники та консультації психолога. Незабаром у «12–21» знову розпочнуться групові заняття для тих, хто готується до тестування.