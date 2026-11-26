Дорогі друзі!

Усі наші гості тут, в Україні, наші партнери, наші українські фермери та виробники продовольства, усі, хто працює заради того, щоб Україна могла допомагати годувати світ і забезпечувати продовольчу безпеку сьогодні!

Я хочу подякувати всім вам. По-перше, за те, що навіть на п’ятому році цієї жорстокої війни проти нас наші люди продовжують працювати й годувати сотні мільйонів людей у всьому світі. По-друге, за те, що українці залишаються такими ж щедрими й сильними, як і завжди. І разом із нашими партнерами ми продовжуємо працювати над проєктами, які допомагають людям, щоб те, що ми робимо, приносило користь не лише Україні, а й людям у всьому світі.

Зараз через війну Росії експорт сільськогосподарської продукції з Чорноморського регіону став значно складнішим. А це продовольство для сотень мільйонів людей у багатьох-багатьох країнах: від Алжиру до Індії, від Судану до Індонезії.

Наші фермери та виробники продовольства постачають світові десятки різних продуктів: від зерна й борошна до соняшникової олії та багатьох-багатьох інших. І світ залежить від цієї продукції. Без неї виникає дефіцит і зростають ціни.

Ми робимо все можливе, щоб відновити нормальний експорт сільськогосподарської продукції. Ми тісно працюємо з нашими європейськими сусідами, щоб продовжували діяти «Шляхи солідарності» та щоб наша аграрна продукція могла перевозитися через Європу. Ми також працюємо з нашими арабськими партнерами, з Туреччиною та багатьма іншими країнами, щоб експортувати українську продукцію, яка потрібна світові. І нашим фермерам та агровиробникам також необхідно експортувати цю продукцію, щоб мати гроші й ресурси для посіву врожаю наступного року. Ми робимо все можливе, щоб усе це працювало. І я хочу подякувати вам за те, що попри всі ці виклики залишається місце й для нашої програми Food from Ukraine.

Ми започаткували цю програму ще в перший рік повномасштабної війни. І завдяки їй ми доправили сотні тисяч тонн продовольства до таких країн, як Ємен, Ефіопія та Судан. Ми також допомагали Сирійському народові, і сьогодні, після всіх жахів війни, які він пережив, ми щиро бажаємо йому успіху.

Я вважаю, що настав час зробити наступний крок – поділитися нашим досвідом виробництва продовольства з країнами, які справді цього потребують. Завдяки співпраці з українськими компаніями та нашими фермерами ми можемо допомогти розвивати виробництво продовольства в цих країнах. Нам потрібно працювати разом, щоб люди могли бути впевнені, що матимуть достатньо їжі на своїх столах, щоб ціни на продовольство були передбачуваними, без раптових цінових стрибків і щоб люди отримували якісну їжу – таку ж, як та, що виробляє Україна. І нам потрібно оновити наявні системи гуманітарної допомоги, адже зараз вони надто повільні. І ми вважаємо, що вони мають бути ближчими до тих, хто найбільше потребує допомоги. Людям у кризовій ситуації підтримка потрібна зараз, а не через рік. Ми впевнені, що разом з Україною це можна забезпечити.

Я вдячний нашим партнерам у Європі та Сполучених Штатах, у регіоні Затоки, у Канаді й усім, хто підтримував Food from Ukraine. Давайте зберігати цю програму активною, давайте продовжувати її функціонування.

І дуже важливо, що цього року Food from Ukraine і далі активно працює. Зараз ми маємо понад 80 мільйонів доларів для цієї програми.

Я хочу подякувати всім, кожній країні, яка долучилася і зробила це можливим, – Швеції, Норвегії, Фінляндії, Японії та Німеччині.

І я також прошу вас продовжувати тиск на Росію, щоб Росія нарешті припинила свої злочинні дії та почала думати про те, як завершити цю жорстоку війну. Адже Росія не лише руйнує життя тут, в Україні, а й завдає шкоди людям у країнах, яким ми традиційно допомагали, з якими давно торгували та які ми завжди хотіли бачити стабільними й успішними.

Ми багато разів говорили з Єгиптом, Індією та Еміратами, з багатьма-багатьма лідерами в Африці, Азії та Європі про те, як забезпечити продовольчу безпеку та як досягти певних кроків для деескалації в цій війні. На жаль, щоразу ми стикаємося з одним і тим самим – упертим російським «ні» та рішучістю Росії продовжувати воювати. Нам потрібно завершити цю російську війну. Нам потрібно зупинити російські атаки й захистити життя людей. Будь ласка, допоможіть нам досягти цього й допоможіть Україні, щоб Україна могла робити ще більше для допомоги світові та багатьом країнам по всій земній кулі.

Дякую! І нехай життя переможе!