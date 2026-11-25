Президент України Володимир Зеленський вручив орден Свободи дружині Героя України, почесного президента Національного університету «Києво-Могилянська академія» В’ячеслава Брюховецького, яким він відзначений посмертно.

Під час зустрічі Глава держави висловив співчуття Ларисі Брюховецькій у зв’язку із втратою чоловіка, який пішов із життя 12 листопада.

«З ним учора тисячі українців попрощалися біля головного корпусу Києво-Могилянської академії. Завжди шануватимемо, як багато він зробив для відродження Могилянки, для розвитку України й виховання ціннісних поколінь української молоді. Памʼятаємо його незмінно сміливу й активну громадянську позицію. Дякуємо всім, хто працює заради України як заради самого себе», – зазначив Президент.

Лариса Брюховецька подякувала за нагороду та зауважила, що найбільшим здобутком її чоловіка є успішне покоління українців, яке він виховав.

«Просто без сліз неможливо читати їхні відгуки. Я особисто тішусь і думаю, що він би теж тішився, що вони успішні й багато роблять для України, тому що вони виросли, сформувалися в такому прекрасному середовищі, де панував дух свободи», – сказала вона.

Дружина В’ячеслава Брюховецького подарувала Главі держави книгу свого чоловіка «Віктор Петров у двобої з Левіафаном. Біографічні розвідки й літературознавчі констатації», яка була видана минулого року.

В’ячеслав Брюховецький зробив внесок у відновлення незалежності України, був одним з ініціаторів «Народного Руху України». У 1991 році ініціював відродження Києво-Могилянської академії, сприяв відновленню Острозької академії та створенню Миколаївської філії НаУКМА, яка згодом масштабувалася в Чорноморський національний університет імені Петра Могили.