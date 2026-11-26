Шановні українці, українки!

Важлива зараз триває робота з партнерами у Європі, не тільки – для постачання в Україну додаткових пакетів зброї. Сьогодні говорив про це з міністром закордонних справ України, з командою Міністерства оборони. І були тут, у Києві, на зустрічі представники однієї з країн, яка нам зараз допомагає. Це саме захист інфраструктури, зокрема, від різних типів дронів. Команда Офісу, уряду, наші військові – всі задіяні, щоб максимально збільшити спроможності нашого захисту. Розвідка дає чітку інформацію по пріоритетах, які ставить Росія. Відповідно ми будуємо нашу протидію. Дякую всім, хто нам допомагає.

Хочу також знов відзначити наших енергетиків, наші ремонтні бригади – кожного й кожну, хто працює для відновлення після російських ударів. І щодня це дуже важливо, щодня це реально подвиг наших людей, що після будь-якого удару, після будь-яких пошкоджень наші люди роблять усе, щоб міста й громади жили, щоб люди мали електрику, щоб люди мали тепло. У Дніпрі надзвичайно складно, у Павлограді, в інших громадах області. Наша Харківщина. Одеса та область. Сумщина, яка постійно під російськими обстрілами та під ударами. Донеччина. Миколаїв та область. Інші наші області. Всюди працюють команди для відновлення. Я хочу подякувати вам, подякувати вам усім.

Ми маємо, на жаль, інформацію про підготовку росіянами нового масованого удару. Цими днями, будь ласка, звертайте увагу на сигнали ракетної небезпеки. І в Росії хай знають: ми своє відновимо і Росії на кожен удар ми відповімо.

Ще одне. За підсумками зустрічі з Прем’єр-міністром Угорщини, загалом у результаті фактично перезавантаження відносин Угорщини з Україною, наші сусіди приєдналися до нашої глобальної коаліції – коаліції країн, що готові працювати для повернення українських дітей – дітей, які були викрадені Росією. Угорщина засуджує російську війну, засуджує російські злочини. І важливо, що жодного аспекту цієї війни ми не забуваємо і працюємо, щоб повернути наших людей із російського полону: зараз готується наступний обмін. Сподіваємось, це буде значний обмін. Також працюємо, щоб із Росії повертались українські діти. Ми готуємо нові такі кроки. Вже 54 країни в цій нашій гуманітарній коаліції. Це має значення, щоб російські злочини не забувались, і щоб відповідальність за них теж була, щоб діти, діти могли бути у своїй країні. Я дякую всім, хто з Україною! Обов’язково бережіть себе.

Слава Україні!