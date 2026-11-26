За чотири роки існування ініціативи Food from Ukraine вдалося закупити понад 343 тисячі тонн продовольства для 20 країн Африки, Азії, Близького Сходу та Латинської Америки. Загалом 29 донорів зобов’язалися надати близько 400 мільйонів доларів на її реалізацію.

Міжнародні партнери фінансують закупівлю та транспортування зерна, борошна, гороху, кукурудзи та рослинної олії. Цього року внески на підтримку аграрного сектору загалом та програми сягнуть понад 80 мільйонів доларів. Серед них – Швеція, яка планує надати 47 мільйонів євро для зміцнення продовольчої безпеки, енергетичного та транспортного секторів України, Норвегія – близько 21 мільйона доларів до Всесвітньої продовольчої програми ООН на потреби України, Японія – 8 мільйонів доларів, Фінляндія та Німеччина – по 2 мільйони євро.

Продовольство закуповують і доставляють до країн через механізми Всесвітньої продовольчої програми ООН (WFP). Продукцію в межах ініціативи отримали країни Бангладеш, Болівія, Джибуті, Замбія, Ємен, Кенія, Мавританія, Малаві, Мозамбік, Нігерія, Пакистан, Палестина, Південний Судан, Сирія, Сомалі, Судан, Танзанія, Чад, Ефіопія, Демократична Республіка Конго. Це допомогло забезпечити продовольством мільйони людей.

Найбільше продукції доставили до Ємену – понад 100 тисяч тонн, Судану – 32 тисячі тонн, Сомалі – майже 30 тисяч тонн, Кенії – 28,5 тисячі тонн.

Україна й сама фінансувала закупівлю свого продовольства для гуманітарної допомоги іншим країнам. У 2022–2023 роках у межах ініціативи наша країна забезпечила близько 86 тисяч тонн продукції. Серед найбільших донорів за обсягами закупленого продовольства також: Швеція – 81 тисяча тонн, США – 26,5 тисячі тонн, Франція – 23,2 тисячі тонн, Норвегія – 19,2 тисячі тонн та Німеччина – понад 7 600 тонн.

Цього року в межах Food from Ukraine поставили лише близько 16,5 тисячі тонн продовольства. Обсяги постачання скоротилися через російські атаки на портову інфраструктуру, сільськогосподарські підприємства, зерносховища та заводи з переробки харчових продуктів.

Україна неодноразово закликала міжнародних партнерів допомогти з гарантуванням безпечного й безперешкодного експорту через Чорне море. Це дало б змогу повноцінно реалізовувати Food from Ukraine та відновити інші напрями українського експорту, важливі для продовольчої стабільності у світі.

До Росії також зверталися Єгипет, Індія, Туреччина та представники країн Близького Сходу з пропозиціями щодо розблокування експорту. Однак Росія відмовляється від таких ініціатив і продовжує атакувати українську інфраструктуру.

За час повномасштабної війни Росія пошкодила понад 1,5 тисячі портових об’єктів і більш ніж 260 цивільних суден. Станом на кінець 2025 року прямі збитки українського аграрного сектору перевищили 12 мільярдів доларів.

Президент України Володимир Зеленський започаткував програму Grain from Ukraine у листопаді 2022 року, коли Росія блокувала українські чорноморські порти. У 2025 році ініціативу розширили та перейменували на Food from Ukraine. Вона поєднує гуманітарну продовольчу допомогу з розвитком місцевої переробки, логістики та довгострокових партнерств.

Щороку наприкінці листопада Україна проводить Міжнародний саміт з продовольчої безпеки. Він об’єднує міжнародних партнерів для боротьби з голодом і посилення ролі України у забезпеченні глобальної продовольчої стабільності. Цьогорічний саміт зібрав учасників із понад 40 держав та міжнародних організацій.

Україна закликає партнерів допомогти з організацією безпечної та безперебійної роботи морського коридору та захистом цивільного судноплавства в Чорному морі.