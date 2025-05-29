Андрій Єрмак провів розмову з радниками лідерів Великої Британії, Німеччини, Франції та Італії 

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Прем’єр-міністра Великої Британії з питань національної безпеки Джонатаном Пауеллом, радником канцлера Німеччини з питань зовнішньої політики та безпеки Гюнтером Зауттером, дипломатичним радником Президента Франції Еммануелем Бонном та дипломатичним радником Голови Ради міністрів Італії П’єтро Каріні.

Сторони обговорили дипломатичну роботу задля досягнення справедливого й тривалого миру та підготовку до перемовин із російською стороною.

Андрій Єрмак наголосив, що Росія досі не передала Україні так званий «меморандум» з її баченням кроків до припинення вогню, хоч була домовленість зробити це після завершення обміну полоненими. Водночас російська сторона вже отримала документ, який відображає українську позицію.

Керівник Офісу Президента зазначив, що для результативності наступної зустрічі Україна повинна отримати документ від Росії до її початку, а також розуміти склад російської делегації.

«Україна готова бути на наступній зустрічі, але ми хочемо вести конструктивну дискусію. Це означає, що важливо отримати російський проєкт. Часу достатньо – на підготовку та відправку документів достатньо чотирьох днів», – додав він.

Андрій Єрмак також зауважив, що поінформував про позицію України спецпредставника Президента США Стівена Віткоффа. Керівник Офісу Президента наголосив: важливо, щоб за столом переговорів були представники Сполучених Штатів та Європи.

