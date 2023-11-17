Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Адольфо Урсо

На виконання доручення Глави держави та в межах продовження діалогу керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з міністром підприємств і виробництва Італії Адольфо Урсо.

Очільник Офісу Глави держави подякував уряду та народу Італії за продовження незмінної підтримки України й українського народу в боротьбі за свободу та спільні європейські демократичні цінності.

Окремо Андрій Єрмак відзначив особисте лідерство Прем’єр-міністра Італійської Республіки Джорджи Мелоні у всебічній підтримці нашої держави та консолідації європейських партнерів навколо допомоги Україні.

Співрозмовники обговорили ситуацію на фронті, подальшу безпекову співпрацю, підготовку 12-го пакета санкцій ЄС щодо Росії.

Очільник Офісу Президента повідомив, що сьогодні Президент Володимир Зеленський підписав укази щодо запровадження Україною чергових санкцій до фізичних та юридичних осіб, які підтримують агресора.

Керівник Офісу Глави держави також висловив вдячність Італії за підтримання Формули миру, зокрема за участь італійського представника в зустрічі радників із питань національної безпеки та політичних радників на Мальті.

У продовження діалогу Президента Володимира Зеленського та Премʼєр-міністра Італії Джорджи Мелоні Андрій Єрмак та Адольфо Урсо обговорили напрями співпраці під час майбутнього головування Італії в «Групі семи» наступного року.