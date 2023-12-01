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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Андерсом Фогом Расмуссеном

2 грудня 2023 року - 14:54

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Андерсом Фогом Расмуссеном

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з 12-м Генеральним секретарем НАТО, засновником компанії Rasmussen Global Андерсом Фогом Расмуссеном.

Андрій Єрмак та Андерс Фог Расмуссен погодилися з тим, що стійка міжнародна підтримка України має критичне значення для досягнення перемоги нашої держави над агресором.

Співрозмовники обговорили спільну роботу з просування України на шляху до НАТО та внесок нашої держави в євроатлантичну безпеку.

Андерс Фог Расмуссен відзначив важливість якнайшвидшого вступу України до НАТО. Він наголосив, що членство в Альянсі має поширюватися на всі території України з повною повагою до її державного суверенітету й територіальної цілісності. Він зазначив, що наведена ним у статті The Guardian аналогію з ФРН не має сприйматися як підрив базового принципу поваги до територіальної цілісності України.

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