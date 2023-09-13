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Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

14 вересня 2023 року - 15:03

Андрій Єрмак провів телефонну розмову з Джейком Салліваном

У межах постійного діалогу із союзниками керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів телефонну розмову з радником Президента Сполучених Штатів Америки з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Андрій Єрмак розповів про актуальну ситуацію на фронті, а також про заходи, яких вживають сили оборони й безпеки задля звільнення українських земель від російських загарбників.

Окремо було акцентовано на безпекових потребах української армії.

Сторони також обговорили Формулу миру Президента Володимира Зеленського.

Керівник Офісу Глави держави подякував співрозмовнику й переказав слова вдячності Президенту США Джозефу Байдену, обом палатам Конгресу та всьому американському народові за потужну підтримку Української держави й усіх українців та лідерство в захисті свободи й демократії у Європі.

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