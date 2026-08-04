Оборонна співпраця та вступ України до ЄС: Президент зустрівся з міністеркою закордонних справ Латвії

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із міністеркою закордонних справ Латвії Байбою Браже, яка приїхала до нашої країни вже вшосте.

«Дякуємо за ваш візит. Це була важка ніч для всіх наших людей. Тому дякую, що ви сьогодні з нами. Ми дуже вдячні вашій країні, вашому народу за всю підтримку від самого початку цієї війни», – зазначив Глава держави.

Президент поінформував міністерку про масований російський удар балістикою та дронами цієї ночі по Києву та Київській області. Внаслідок цієї атаки загинули люди, зруйновані й пошкоджені цивільні підприємства, логістичні об'єкти, склади та залізнична інфраструктура.

Байба Браже висловила співчуття постраждалим українцям та їхнім сім’ям. Вона запевнила, що Латвія і надалі підтримуватиме Україну на всіх рівнях і нарощуватиме співпрацю у військовій сфері, зокрема в межах Drone Deal.

Під час зустрічі також ішлося про подальшу реалізацію програм PURL та SAFE.

Детально обговорили продовольчу безпеку та російські атаки на українські порти. За словами міністерки, блокування роботи зернового коридору становить загрозу для багатьох країн світу, тому Латвія порушуватиме це питання на всіх міжнародних майданчиках.

Особливу увагу приділили підтримці європейської інтеграції України. Володимир Зеленський і Байба Браже мають спільну позицію: важливо, якнайшвидше відкрити ще чотири переговорні кластери. Президент подякував Латвії за стійку та послідовну підтримку в цьому питанні.