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Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте роботу з партнерами для постачання Україні ракет-перехоплювачів 

5 серпня 2026 року - 19:52

Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте роботу з партнерами для постачання Україні ракет-перехоплювачів 

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Генеральним секретарем НАТО Марком Рютте.

Глава держави наголосив, що Україна максимально працює з усіма партнерами, які можуть допомогти з постачанням ракет-перехоплювачів для захисту від неадекватних російських ударів просто по життю, по людях і цивільних обʼєктах.

Володимир Зеленський обговорив із Марком Рютте ситуацію в Україні та масовані російські атаки.

Лідери скоординували активність щодо країн, які мають необхідні ракети й спроможність допомогти.

«Важливо прибрати всю бюрократію та ухвалити потрібні політичні рішення. Буквально кожного дня від рішучості партнерів у Європі та Америці залежать життя людей тут, в Україні», – наголосив Президент.

Глава держави подякував Генеральному секретарю НАТО за готовність шукати можливості й працювати з Україною для необхідних постачань.

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