Важливо, щоб партнери чули Україну й знали, що кожен пакет для нашої ППО реально захищає життя – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці!

Сьогодні був довгий день – багато подій. Перше. Нарада по переговорах, передусім наша координація з Америкою. Ми щодня в контактах із представниками Президента Трампа, це важливо. На зустрічі у Вашингтоні ми говорили про те, як можна створити нові обставини, щоб була реальна дипломатія. Ми стараємося все це реалізувати. Буданов, Умєров, Арахамія, Кислиця доповідали – кожен по своїх елементах переговорного треку, – де ми знаходимось у перемовинах і що відбувається в Москві зі ставленням до перемовин. Ми будемо готові до всіх форматів зустрічей, розраховуємо, що зараз, у серпні, Віткофф і Кушнер будуть активними. Триває робота і з іншими партнерами, зокрема в країнах Затоки, які можуть підтримати наші дипломатичні зусилля, наші безпекові потреби. Зараз поки непублічно, без деталей, не можемо все ми озвучувати. Ми будемо вдячними нашим партнерам за результат.

Друге. Сьогодні говорили доволі детально з урядовцями та дипломатичною командою Офісу по ситуації із Європейським Союзом – по наших потребах, наших очікуваннях і наших планах. Уже почалося відкриття кластерів у перемовинах, це не просто щось бюрократичне. Це реальне наближення того часу, коли ми зможемо сказати, що Україна набуває повноправного членства у ЄС. Саме це – наша мета. Повноправне членство. І сьогодні визначили порядок кроків, які можуть це прискорити. Ми в Україні вважаємо, що можемо налаштувати процес так, щоб наш вступ ішов по спеціальному фаст-треку. Що це означає на практиці? Різні інтеграційні процеси, робота по зближенню наших інституцій – це все може не розтягуватись у часі. Ми можемо робити паралельно кроки по всіх напрямках інтеграції. Я розраховую саме на таку програму пришвидшеного вступу, яка має бути частиною програми дій уряду. Прем’єр-міністр Корецький, профільний віцепрем’єр Ченцов це вже готують. В серпні мають представити всі ці деталі.

Для України вступ у ЄС, так само для ЄС вступ України – це не тільки про політику та економіку, і не тільки про соціальні питання. Але й про безпеку. Передусім про безпеку. Ми всі хочемо зберегти євроатлантичну єдність. Найкраще спрацює на її збереження здатність Європи бути більш самостійною та більш сильною. Це вже називають європеїзацією безпеки всередині цього Альянсу, всередині євроатлантичної спільноти. І це напряму пов’язане з тим, яким буде НАТО. Ми робимо свій внесок, тільки з Україною ЄС може бути та має бути гарантовано здатним захищатися від усіх типів загроз.

Була доповідь СБУ. Погодив Службі безпеки України нові операції. Сьогодні Олександр Поклад доповів, що зроблено за липень. Визначили пріоритети на серпень. Вдячний СБУ за сильні позиції. Сьогодні є вже звіт Міністерства оборони по ураженню росіян за липень на фронті. Саме «Альфа» Служби безпеки України топ-1 по ураженнях. Найбільше вдалося. Просто молодці! І загалом за цей липень на фронті всіма нашими підрозділами було знищено 30 тисяч 272 росіянина саме безпілотниками. Це ліквідовані й важкопоранені. І це тільки те, що має чітке відеопідтвердження. Тобто тенденція на фронті незмінна. Росіяни щомісяця втрачають близько 30 тисяч військових. Буде в нашої армії та всіх підрозділів Сил оборони та безпеки України ще більше дронів.

Я дякую всім, хто захищає Україну й наших людей, всім, хто допомагає нам із ракетами ППО! Це перший пріоритет – ППО. Важливо, щоб партнери чули Україну, знали, що кожен пакет для нашої протиповітряної оборони реально захищає життя, життя людей.

Слава Україні!