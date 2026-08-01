Президент України й Прем’єр-міністр Нідерландів обговорили можливості для зміцнення української ППО та європейський трек

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Прем’єр-міністром Нідерландів Робом Єттеном.

Глава держави поінформував Прем’єр-міністра про нещодавні російські удари по українських містах і громадах та подякував за щирі слова співчуття і підтримки.

«Фактично щодня росіяни завдають ударів по наших людях і не шкодують балістики, щоб руйнувати життя. Ракети для ППО є нашим основним пріоритетом», – наголосив Володимир Зеленський.

Лідери обговорили, як Нідерланди можуть допомогти українському захисту зараз і під час підготовки до зими. Україна дуже цінує готовність Нідерландів працювати над пошуком рішень.

Володимир Зеленський і Роб Єттен говорили й про ситуацію в дипломатії та зустрічі у Вашингтоні минулого тижня. Також ішлося про інтеграцію України до Євросоюзу, роботу над відкриттям іще чотирьох переговорних кластерів та розширення загалом.

Глава держави подякував Нідерландам за увагу до України й готовність допомагати.