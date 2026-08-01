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Україна застосувала санкції проти компаній, що постачають компоненти для балістики та обслуговують російський ВПК

3 серпня 2026 року - 21:05

Президент України Володимир Зеленський підписав указ, яким увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України щодо застосування санкцій проти суб’єктів, що працюють на російський військово-промисловий комплекс.

Під санкції потрапили 23 компанії та пов’язані з ними 20 фізичних осіб, які виробляють і постачають обладнання і компоненти для російського ВПК та силових структур в обхід санкцій.

Серед них – компанія «Кідма Тек», яка виготовляє оптичні прилади, засоби протиповітряної оборони та реактивні системи залпового вогню, ремонтує авіаційні й протитанкові керовані ракети, та завод імені Морозова, що входить у структуру підсанкційного «Ростєха». Там виготовляють вибухові речовини, ракетне паливо й матеріали для ракетних комплексів, зокрема, постачають твердопаливні заряди для двигуна балістичної ракети «Іскандер-М». Також – «Спецелектронкомплект», яка залучена до виробництва керованих авіаційних ракет, та підприємство «Аурум», що постачає системи РЕБ і дрони для російських окупантів.

Також у списку – російські ІТ-підприємства, які створюють цифрові рішення і програми інформаційної безпеки для державних і приватних замовників.

«Ми продовжуємо системну роботу із запровадження санкцій проти виробників озброєння, зокрема балістики, та інших компаній, які забезпечують діяльність російського військово-промислового комплексу. Кожне підприємство, яке втратить доступ до компонентів, технологій чи фінансування, виробить менше балістичних ракет, дронів та іншої зброї для війни. Що більше держав долучаться до таких обмежень, то слабшими будуть спроможності Росії завдавати ударів по Україні», – наголосив радник – уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк.

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УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ №704/2026

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