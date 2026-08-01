Українські дипломати мають працювати над конкретними результатами, які посилять фронт і наші оборонні технології – Кирило Буданов

Українські дипломати мають працювати з партнерами для забезпечення конкретних результатів, які посилять фронт і наші оборонні технології. Про це під час наради керівників закордонних дипломатичних установ України «Відновлення миру і лідерство України» заявив керівник Офісу Президента Кирило Буданов.

Він наголосив, що дипломати мають демонструвати конкретні результати роботи, які втілюватимуться у важливих рішеннях держав-партнерів, міжнародних контрактах та інвестиціях.

«Саме від вашої роботи на місцях залежить те, яке місце займатиме Україна в побудові безпеки та стабільності в майбутньому», – зазначив Кирило Буданов.

Керівник Офісу Президента наголосив, що першочерговим завданням для кожної дипломатичної місії України залишається робота з партнерами для посилення української оборони, зокрема ППО.

Кирило Буданов переконаний, що українські дипломати мають просувати пропозиції спільного оборонного виробництва та локалізації підприємств ОПК.

За його словами, Україні потрібна не просто підтримка від ключових партнерів, а поєднання оборонних технологій і ланцюгів через спільне виробництво та довгострокові безпекові союзи. Важливо залучати іноземні інвестиції у реальний сектор і оборонно-промисловий комплекс із локалізацією в Україні.

«Президент уже неодноразово наголошував на цьому, і угоди укладаються. Ми будуємо нову економіку, засновану як на високих технологіях, так і на прозорих європейських стандартах якості», – зауважив керівник Офісу Президента.

Кирило Буданов наголосив, що важливим напрямом для української дипломатії має бути Глобальний Південь, зокрема країни Африки.

«Російська Федерація роками торгувала там дезінформацією, зерновим шантажем, найманцями, але цей вплив дуже вразливий, як показала наша новітня історія», – зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, Україна має нагадувати країнам Африки, що саме наша держава постачає їм важливу аграрну продукцію. Кирило Буданов наголосив, що серед важливих напрямів співпраці з африканськими країнами – сфера безпеки, розмінування, протидія тероризму, експорт аграрної продукції та технологій, освіта, зокрема залучення студентів до навчання в Україні.