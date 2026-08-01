Президент України та віцепремʼєр-міністр, міністр закордонних справ Молдови обговорили безпекові питання та спільні інфраструктурні проєкти

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із віцепремʼєр-міністром, міністром закордонних справ Молдови Міхаєм Попшоєм, який узяв участь у щорічній нараді керівників закордонних дипломатичних установ України «Відновлення миру і лідерство України», що відбулася в Києві.

Глава держави подякував Молдові за послідовну підтримку України, наших людей і захисту. Окремо Президент відзначив плідну співпрацю, яку налагодили дві держави.

«З урахуванням безпеки для нашого майбутнього вважаю, що ми дуже добрі друзі, партнери та сусіди, і ми не забуваємо про це», – сказав Володимир Зеленський.

Міхай Попшой відзначив героїзм Українського народу в протистоянні збройній агресії Росії та запевнив у подальшій підтримці України.

«Ми намагаємося зробити все, що можемо. Ми гарантуємо, що під час нашого головування в Раді Європи Україна буде нашим пріоритетом. Щоразу, коли в нас є можливість на платформі ООН чи будь-якій іншій міжнародній платформі, ми поруч із вами, бо знаємо, що ви поруч із нами», – наголосив він.

Під час зустрічі обговорили питання євроінтеграції, безпеки та взаємодопомоги. Президент переконаний: цей візит свідчить, що багато в чому пріоритети зовнішньої політики України та Молдови збігаються, тому важливо й надалі рухатися разом в усіх спільних завданнях.

Окремо Володимир Зеленський і Міхай Попшой обговорили енергетичні та інфраструктурні проєкти, зокрема щодо логістики.