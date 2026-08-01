Санкційний тиск на Росію, збільшення військової та енергетичної підтримки України, масштабування Антибалістичної коаліції та підготовка до зими – Президент назвав пріоритети дипломатичної роботи України на рік

Українські дипломати мають посилити роботу щодо санкцій проти Росії, масштабування проєктів Drone Deals, PURL, SAFE, Антибалістичної коаліції та програми FREYJA, забезпечити підготовку до зими й постачання ракет-перехоплювачів і зміцнити двосторонні відносини. Про це Президент України Володимир Зеленський заявив під час щорічної наради керівників закордонних дипломатичних установ України «Відновлення миру і лідерство України».

Глава держави відзначив роботу дипломатів за рік для забезпечення стійкості та зміцнення нашої країни. Зокрема, щодо вступу у Європейський Союз, військової підтримки, спільних виробництв із партнерами, нових внесків у програму PURL, передачі ракет для ППО, проходження зими, енергетичної підтримки та зусиль щодо відбудови України.

«Цього року зима – це теж очевидний для всіх пріоритет. Цього року ваше завдання – дати максимальну підтримку на зовнішньому треку, у відносинах із партнерами для уряду України», – сказав Президент.

За словами Володимира Зеленського, у Прем’єр-міністра та кожного дипломата повинен бути чіткий перелік того, що необхідно Україні.

«Звісно, ракети для “петріотів”. Звісно, ракети для нашої ППО. Звісно, для “айрісів”, “гоків”, “самп/ті” й “насамсів” тощо та вся необхідна зброя для нашої бойової авіації – це те, що потрібно абсолютно точно й безумовно. Так само, як і виконання планів стійкості обласними, місцевими владами, українськими громадами. Але кожен український посол має розуміти, які трансформатори й у кого ми маємо шукати. Конкретика повинна бути в усьому», – наголосив Президент.

Глава держави відзначив, що Україна вийшла на новий рівень співпраці з ключовими партнерами у військовій сфері саме у форматі Drone Deals, і цю роботу слід продовжувати. На сьогодні підписано дев’ять угод із країнами-партнерами, ще 15 документів у роботі.

«Завдяки формату Drone Deals Україна отримує довгострокове – щорічне! – фінансування для України, для українських оборонних виробництв – стійку фінансову основу для оборонної галузі», – сказав Володимир Зеленський.

Президент зазначив, що особливу увагу дипломати мають приділити масштабуванню антибалістичної програми FREYJA. За словами Глави держави, і Росія, і інші потенційні агресори бачать, якої шкоди завдають балістичні ракети, тому Україна та світ мають спільно протидіяти цій загрозі.

«Наша FREYJA може стати спільною для Європи системою, яка забезпечить інтегрований захист. FREYJA буде швидкою у виробництві й перевіреною війною», – додав Володимир Зеленський.

Він наголосив, що дипломати повинні забезпечити чіткий результат у залученні партнерів до Антибалістичної коаліції, Drone Deals та посилення ППО й спроможностей авіації.

«Якість роботи посольства повинна вимірюватись обсягом зброї, яку Україна отримує, фінансів, які Україну підтримують, політичних рішень і конкретних кроків, які тиснуть на ворога. Це чітка головна рамка», – зазначив Президент.

Глава держави акцентував, що важливо реформувати дипломатичну службу. Зокрема, посли та консули повинні налагоджувати більше особистих контактів, що сприяє допомозі Україні. Особливу увагу варто приділити знанню мов – залежно від того, у якій країні Європи, Африки чи Близького Сходу працює співробітник посольства.

«У нас є традиційна, вже багаторічна вада – це правда, – вада нашої дипломатичної служби, що з усіма мовами, крім англійської, у більшості своїй – дефіцит. Я прошу підготувати системні рішення, які зможуть це змінити. Треба орієнтуватися глибоко в цінностях, святах і болі кожного народу, де ви працюєте, в культурі і, безумовно, знати мову. Я прошу також частіше враховувати думку послів щодо того, хто їде на ротацію в посольство і хто повертається з посольства в Україну», – сказав Володимир Зеленський.

За словами Президента, також важливо, щоб дипломати більше часу проводили в Україні, знали, чим живуть регіони та які мають потреби, що дасть змогу чіткіше відстоювати інтереси за кордоном.

Особлива увага – протидії дезінформації, яку поширює Росія, зокрема, що нібито Україна не бажає завершувати війну. Глава держави наголосив: завдання дипломатів – послідовно, аргументовано, надійно відкидати всі відповідні фейкові звинувачення.

«Саме Україна хоче миру. Саме Україна жодного дня не хотіла цієї війни. Саме Росія робить усе можливе, щоб затягувати цю війну та якомога більше вдарити по життю України. Ми працюємо на дипломатію», – акцентував він.

Президент закликав дипломатів бути активнішими у країнах, де незабаром відбудуться вибори. Україна потребує підтримки не лише від конкретних політиків, а й від суспільств.

«Українська позиція, наша думка, наші погляди, наші наративи, якщо можна так сказати, наші потреби повинні бути й звучати доступно в подкастах, у соцмережах, у блогерів, інфлюенсерів тощо. Але при цьому – і в кожному зі звичних медіа, які впливають, традиційних медіа, які цитуються, мають політичне значення та реальну змогу зберігати увагу до України, а отже, посилювати підтримку для України та повагу до нашої громади в цій країні», – сказав Володимир Зеленський.

Важливим аспектом роботи українських послів і консулів має стати захист наших громадян за кордоном. Президент доручив посилити цю роботу.

«Дипломатія не може більше бути завжди тільки класичною або статичною, вона повинна постійно адаптуватися до умов, які постійно змінюються в тій чи іншій державі», – зауважив він.

Глава держави закликав збільшити зусилля щодо розбудови відносин із країнами Далекого та Близького Сходу, регіону Затоки, Латинської Америки, Африки та особливо з країнами колишнього СНД, що ускладнить підтримку Росії.

«Всі в Україні вже звикли, що Давос – Україна є, Мюнхенська безпекова конференція не відбувається без України, без чіткої та сильної позиції України. Але інші майданчики, які ми іноді втрачаємо... «Діалог Шангрі-Ла» в Сінгапурі, всі інші вагомі безпекові, економічні й політичні формати в Азії мають бути з Україною і на такому рівні, щоб це було справді відчутно для регіону», – наголосив Президент.

Володимир Зеленський відзначив зусилля дипломатів, парламентарів, урядовців та команди Офісу Президента щодо вступу України до Європейського Союзу, відкриття перших переговорних кластерів і закликав продовжити цю роботу.

«Кожен рівень контактів України із Євросоюзом та країнами – членами Євросоюзу повинен цю нашу мету тільки наближати», – сказав він.

Глава держави акцентував, що потрібно також зосередитися на роботі зі структурами НАТО. А оголошені пакети допомоги під час саміту Альянсу або засідань у форматі «Рамштайн», мають бути реалізовані якнайшвидше, і контроль цього покладається на українських дипломатів.

Володимир Зеленський зазначив, що посли мають працювати з країнами-партнерами в питанні посилення санкційного режиму проти Росії, всього, що стосується персональної відповідальності, банків, бізнесу та ВПК.

«Деякі ключові російські підприємства, що виробляють балістику, не під санкціями досі Америки, Британії, Японії, Швейцарії, інших юрисдикцій. Із 17 ключових російських, уявіть собі, підприємств, які задіяні у виробництві балістичних ракет, більшість можуть користуватися санкційними прогалинами в юрисдикціях тих чи інших партнерів», – наголосив Президент.

Насамкінець Глава держави звернув увагу на м’яку дипломатію та підтримку проєктів першої леді України Олени Зеленської. Зокрема, важливо розширювати зв’язки між університетами, культурними інституціями, працювати в громадах щодо збереження та відновлення культурної спадщини, займатися розвитком ветеранської взаємодії та підтримки.

«Це завдання, які потребують великої уваги, але які дають завжди найдовшу повагу й симпатію до України. Найміцніші емоційні зв’язки, емоційні враження», – підсумував Президент.