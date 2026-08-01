Олена Зеленська під час щорічної наради послів підсумувала результати спільної роботи з диппредставниками

Перша леді України Олена Зеленська взяла участь у нараді послів «Відновлення миру і лідерство України».

«З багатьма з вас ми бачимося не лише тут, а й протягом року під час закордонних поїздок. З багатьма з вас уже склалися сталі, багаторічні партнерства, за що дуже вдячна. Хочу, щоб ви побачили, скільки важливого ми з вами разом уже зробили», – сказала дружина Президента.

Перша леді відзначила, що завдяки співпраці з посольствами Фундація Олени Зеленської передала близько 150 генераторів школам і садочкам, соціальним і медичним закладам. Зокрема, 35 генераторів надала Чехія, ще 60 – Швеція.

«Ми змогли обігріти 94 школи й 22 заклади дошкільної освіти, 13 медичних закладів, дитячі будинки сімейного типу. Ця допомога охопила десятки тисяч дітей», – додала Олена Зеленська.

Дружина Президента розповіла, що триває співпраця з посольствами у проєктах «Безпечна школа» та «Адреса дитинства».

«Продовжуємо облаштовувати укриття для шкіл і садочків. Доки Росія продовжує свій терор, для нас принципово повертати дітям можливість безпечного навчання. І продовжуємо будувати житло для великих прийомних родин. Хочемо, щоб у них був не лише дах над головою, а й щоб більше дітей знайшли свою родину та дім. Для нас це і є відновлення в найлюдянішому сенсі: не відновлення інфраструктури, а відновлення дитинства», – сказала перша леді.

Олена Зеленська також відзначила зусилля дипломатів для розвитку Глобальної коаліції українських студій. За два роки до неї приєднався вже 101 університет у 27 країнах.

«Один із найяскравіших проявів цієї роботи – українські тижні, які коаліція вже провела у Великій Британії, Франції, Іспанії та Польщі. Тут хочу окремо подякувати вам: без організаційної підтримки наших посольств на місцях, зокрема Посольства України в Іспанії, яке прийняло в себе підсумковий круглий стіл тижня, жоден із цих тижнів би не відбувся. За кожним підписаним меморандумом стоїть ваша кропітка робота», – зазначила дружина Президента.

Українські дипломати також сприяють поширенню україномовних аудіогідів у визначних пам’ятках світу та беруть участь у роботі Саміту перших леді та джентльменів, що цього місяця відбудеться в Києві вже вшосте.

«За п’ять років із вашою підтримкою Саміт переріс зі щорічної зустрічі у справжню глобальну платформу. Без перебільшення, ми задаємо порядок денний, порушуємо питання світового значення й одразу діємо у відповідь на них. Кожна перша леді й кожен перший джентльмен за ці роки отримали власну особливу спільноту, стали ефективнішими, дієвішими, кориснішими для своїх країн, зокрема, завдяки вам», – підсумувала Олена Зеленська.

Перша леді також подякувала подружжям українських диппредставників, зазначивши, що вони завжди долучаються до дипломатичної роботи і їхній внесок не можна недооцінювати.