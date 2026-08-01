Олена Зеленська зустрілася з подружжями українських послів та обговорила з ними пріоритети допомоги Україні

Перша леді України Олена Зеленська зустрілася з представниками Асоціації подружжів українських дипломатів, яка об’єднує понад 150 учасників у різних країнах світу та в Україні.

«Дипломатія – сімейна справа. Не тільки українські диппредставники, а і їхні подружжя виїжджають до дипмісій разом із ними й беруть на себе значну частину роботи. Дуже довго ця велика фактично волонтерська праця не була належно оцінена. Але Асоціація подружжів українських дипломатів, яка з’явилась у 2021 році, змінює це: учасники набули голосу, а їхні справи стають дедалі масштабнішими», – сказала перша леді.

Дружина Президента відзначила, що від початку повномасштабної російської агресії асоціація стала ефективною міжнародною платформою підтримки України, поєднуючи культурну дипломатію, гуманітарну допомогу, адвокацію та міжсекторальне партнерство.

Серед провідних її ініціатив: міжнародний благодійний ярмарок, реабілітаційні табори для українських дітей, проєкт із забезпечення генераторами та зарядними станціями військових, медичних установ і постраждалих громад та адвокаційна діяльність, спрямована на підтримку родин українських військовополонених, зниклих безвісти та повернення українських дітей, яких викрала Росія.

Асоціація співпрацює з українськими та міжнародними організаціями, дипломатичними спільнотами, установами культури, благодійними фондами та агенціями системи ООН, об’єднуючи зусилля для реалізації гуманітарних, культурних та освітніх проєктів на підтримку України.

«Дякую всім учасникам асоціації, її очільниці Тетяні Сибізі, віцепрезидентці Наталі Карасевич за постійну залученість до підтримки України та українців. Амбасадор України – не обов’язково посада, це про конкретні справи, які може робити кожен небайдужий», – підсумувала Олена Зеленська.