РНБО розглянула виконання планів стійкості в регіонах і затвердила план стійкості Києва

Президент Володимир Зеленський провів засідання Ради національної безпеки і оборони України, під час якого розглянули стан виконання комплексних планів стійкості окремих регіонів і затвердили комплексний план стійкості Києва.

На початку засідання Глава держави визначив три основні пріоритети підготовки до зими: посилення захисту критичної інфраструктури, забезпечення потрібної кількості та якості укриттів і бомбосховищ та збільшення антибалістичних спроможностей.

Президент наголосив, що з початку 2026 року Україна отримує майже втричі менше антибалістичних ракет, ніж раніше. За словами Володимира Зеленського, це, зокрема, пов’язано з бойовими діями на Близькому Сході. Саме тому Міністерство закордонних справ і Міністерство оборони мають зробити все для того, щоб збільшити постачання ракет-перехоплювачів. Водночас український ОПК разом із партнерами має працювати над побудовою вітчизняної системи ППО.

«Інша історія – це виклики взимку. Ми відтермінувати зиму не можемо з вами – зрозуміло й природно. І так само не можемо відтермінувати наші роботи по внутрішній стійкості. Тому один із факторів, який залежить не від партнерів, а виключно залежить від нас із вами, – це плани стійкості, саме посилення захисту нашої мережі енергетичної, електрики, газопостачання, водопостачання, критичної, скажімо так, інфраструктури держави», – зазначив він.

Президент акцентував, що важливо проаналізувати виконання планів стійкості та визначити конкретні потреби регіонів під час підготовки до зими. За його словами, на жаль, є відставання в частині міст і регіонів щодо реалізації планів стійкості, і відповідальність за їх виконання – персональна.

«Від усіх громад, від усіх областей, від усіх я дуже очікую, що ми серйозно поставимося до питання планів стійкості, виконання їх по максимуму», – зауважив Володимир Зеленський.

Секретар РНБО Ігор Клименко зазначив, що Росія і досі намагається зруйнувати енергосистему України, щоб залишити країну без води й теплопостачання.

«Удари по об’єктах життєзабезпечення продовжуються. І обстріл Києва та населених пунктів Київської області сьогодні вночі, численні жертви серед мирного населення, руйнування цивільних об'єктів підтверджує ворожі наміри агресора. З осені терор цивільного населення прогнозовано посилиться», – наголосив Ігор Клименко.

Прем'єр-міністр Сергій Корецький доповів про стан фінансування планів стійкості, виконання будівельних і відновлювальних робіт на об’єктах інфраструктури, забезпечення їх резервним живленням та альтернативними джерелами, захист енергетичного й газового обладнання.

«Окрема відповідальність органів місцевого самоврядування – забезпечити готовність внутрішньої інфраструктури житлових будинків, особливо багатоквартирних, в умовах відсутності зовнішнього живлення. Тому що якщо резервне живлення є, система працює, а будинок не готовий, то все, що готувалося до цього, воно даремне. Тому це особлива відповідальність органів місцевого самоврядування – аудит і вдосконалення всього, що необхідно забезпечити», – сказав Сергій Корецький.

За його словами, також важливо провести аудит і визначити пріоритети для активного захисту, забезпечити ремонтний резерв і запаси дизельного пального.

Перший віцепрем’єр-міністр – міністр енергетики Денис Шмигаль доповів про домовленості з партнерами щодо підтримки енергетичної інфраструктури України.

Голова правління АТ «Укрзалізниця» Олександр Перцовський поінформував про захист електропідстанцій, відновлення рухомого складу та будівництво мобільних укриттів на залізничних об’єктах.

Начальники Дніпровської, Одеської, Львівської, Херсонської, Чернігівської, Запорізької й Полтавської обласних військових адміністрацій і міський голова Львова доповіли про стан виконання планів стійкості. Серед важливих питань – захист об’єктів енергетики, тепло- та водопостачання від ворожих атак, відновлення інфраструктури, будівництво додаткових спроможностей енергетичної сфери.

Голова Агентства відновлення Сергій Сухомлин і Київський міський голова Віталій Кличко доповіли про відновлення та будівництво об’єктів інфраструктури столиці в межах плану стійкості.