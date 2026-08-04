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5 серпня 2026 року - 19:38

Президент обговорив із міністром оборони Великої Британії посилення співпраці для захисту життів

Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із новим міністром оборони Великої Британії Весом Стрітінгом.

Глава держави подякував за перший візит до нашої країни в такий складний час, що є важливим сигналом підтримки для українців.

«Радий із вами познайомитися і дуже вам дякую. Дякую вашому Прем'єр-міністру, народу Сполученого Королівства за велику підтримку. Ми дуже пишаємося тим, що в нас дійсно сильні відносини, і ми поважаємо одне одного», – зазначив Глава держави.

Вес Стрітінг зауважив, що для нього честь бути в Україні, передати сигнал незмінної, одностайної підтримки з боку його країни, зустрітися з українськими рятувальниками, військовими та цивільними.

«Я дуже радий, що ви були першим гостем нашого Прем'єр-міністра. Я думаю, що це відчуття передається не лише в межах уряду Британії, але, як ви знаєте, і серед усіх партій у Палаті представників нашого парламенту, також і по всій країні. Я знаю, що ви відчували це під час багатьох ваших візитів до Британії – наскільки глибокою є підтримка особисто вашого лідерства й вашого народу», – сказав він.

Президент поінформував Веса Стрітінга про наслідки російських масованих обстрілів, зокрема про атаку цієї ночі.

«Ця ніч знову-таки є сигналом, що перед зимою нам потрібна одностайність і сильна підтримка від вашої країни та від інших європейських друзів. Це також сигнал, який Росія дає нам і дає світу, що вони не хочуть закінчувати. І я думаю, що вони хочуть продовжувати й нарощувати ескалацію, використовуючи балістичні ракети», – зазначив Володимир Зеленський.

Глава держави наголосив, що основний пріоритет сьогодні – антибалістичний захист і пошук шляхів, як це забезпечити. Адже перед зимою агресор планує значно збільшити виробництво балістичних ракет. Україна сподівається як на своїх партнерів, так водночас і на розвиток власних спроможностей у захисті життя. Йдеться насамперед про створення антибалістичної системи, але для цього потрібен час.

Під час зустрічі обговорили можливості для спільного виробництва деяких видів озброєння.

Окрема увага – санкціям проти російських підприємств, що займаються виробництвом балістичних ракет. Президент акцентував, що всі зусилля, спрямовані на послаблення воєнної машини Росії та її ставки на балістичний терор, мають значення.

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