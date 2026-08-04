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Президенти України та Фінляндії обговорили посилення захисту від російської балістики

5 серпня 2026 року - 21:07

Президенти України та Фінляндії обговорили посилення захисту від російської балістики

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Президентом Фінляндії Александром Стуббом.

Глава держави поінформував про масовану російську атаку на Україну цієї ночі. Лідери обговорили, як Фінляндія може допомогти українському захисту від російської балістики.

«Ми розуміємо, яка кількість ракет до систем ППО є у світі. І вони щодня потрібні в Україні, щодня нам треба захищатися від цих російських ударів. Якщо зараз кожна з країн-партнерів нам допоможе, це врятує багато життів», – сказав Президент України.

Володимир Зеленський подякував Александру Стуббу за миттєву реакцію і готовність підтримати Україну.

Також обговорили питання дипломатії – все, що може змусити Росію до миру.

«Коли Путін не зможе вбивати людей, він буде змушений шукати вихід із цієї війни. Тільки достатня підтримка України й примус на Росію можуть спрацювати на мир», – наголосив Глава держави.

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