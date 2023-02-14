Андрій Єрмак зустрівся з відомим британським істориком, професором Тімоті Ешем

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак зустрівся з британським істориком, журналістом і письменником, професором європейських студій в Оксфордському університеті Тімоті Гартоном Ешем, який відвідує нашу країну.

Андрій Єрмак подякував Тімоті Ешу за щиру підтримку України й активну позицію із самого початку повномасштабної агресії Росії.

Андрій Єрмак зазначив, що наша країна відчуває потужну підтримку з боку лідерів багатьох держав-партнерів. Водночас він наголосив на необхідності швидкого ухвалення потрібних рішень та втілення їх у життя.

Керівник Офісу Президента також відзначив важливість підтримки на політичному рівні. Зокрема, це стосується питання євроатлантичних перспектив України.

«Сьогодні ми – найкращий іміджмейкер для НАТО. І вже недостатньо лише «відкритих дверей». Потрібно виправити помилки минулого й дати зелене світло членству України в НАТО», – переконаний він.

Андрій Єрмак розповів про напрацьовані міжнародною групою Єрмака-Расмуссена рекомендації щодо гарантій безпеки для України, та про формулу миру, запропоновану Президентом Володимиром Зеленським.

Тімоті Еш подякував керівнику Офісу Глави держави за можливість зустрітися й отримати надзвичайно важливу інформацію. Він зазначив, що в ці вирішальні часи Україна потребує ще більше підтримки, і необхідно докладати всіх зусиль у цьому напрямі.