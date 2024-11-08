Андрій Єрмак зустрівся зі студентами Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка

28 листопада відбудеться конференція «Дипломатія сьогодні: роль України в глобальній політиці», яка буде присвячена 80-річчю Інституту міжнародних відносин. Про це повідомив керівник Офісу Президента Андрій Єрмак під час зустрічі зі студентами ІМВ Київського національного університету імені Тараса Шевченка.

У зустрічі також узяли участь: міністр закордонних справ Андрій Сибіга, заступник керівника Офісу Президента Ігор Жовква, Посол Європейського Союзу Катаріна Матернова, Великої Британії – Мартін Гарріс, Данії – Оле Егберг Міккельсен, Єгипту – Баракат Еллейті та Південно-Африканської Республіки – Шуейб Касу.

Андрій Єрмак висловив підтримку студентам і викладачам інституту, будівля якого постраждала внаслідок російської атаки на Київ 3 листопада.

«Ми продовжуємо жити й боротися. У нас є абсолютно чітка мета. Ми боремося за своє, за свою землю, за своїх людей. Я абсолютно впевнений, що в нас вистачить сил і мужності», – сказав керівник Офісу Президента.

Директор Інституту міжнародних відносин КНУ ім. Т. Шевченка Валерій Копійка розповів про те, як студенти й працівники закладу разом ліквідували наслідки обстрілу.

«Надзвичайно важлива присутність тут іноземних дипломатичних представників, які прийшли підтримати нас і порушили питання про те, щоб війна нарешті припинилася, щоб відновилася справедливість і щоб ми повернулися в нормальне русло життя. І я вірю в те, що разом ми зможемо це зробити», – зазначив Валерій Копійка.

Андрій Єрмак також наголосив на тому, що важливо навчатися й працювати в Україні, адже українці прагнуть спільної перемоги над агресором.

«Ми, вся українська нація, точно зможемо зупинити цю війну, досягти нашої перемоги, досягти справедливого миру», – сказав Андрій Єрмак.

Керівник Офісу Президента запропонував щомісяця проводити зустрічі студентів із послами, щоб молоді люди могли переймати досвід та обговорювати актуальні питання.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга закликав студентів долучатися до програм стажування в МЗС, адже зараз українська дипломатична служба потребує нових фахових людей.

«Ваш інститут завжди був провідним закладом освіти у формуванні кадрів для зовнішньої політики України. Це було від початку проголошення незалежності України. Це той інтелектуальний епіцентр, де формувалася дипломатична еліта – не лише національна, а й міжнародна», – підсумував Андрій Сибіга.

