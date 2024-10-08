Будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок – звернення Президента

Бажаю здоров’я, шановні українці, українки!

Важливий тиждень зустрічей із нашими друзями у Європі – найбільші оборонні донори та ще стратегічний регіон Балкан і загалом Південно-Східної Європи.

Сьогодні – Берлін, перемовини з канцлером Шольцом, щойно – зустріч із Президентом Штайнмаєром.

Буде новий оборонний пакет для України від Німеччини. Я дякую особливо за допомогу системами ППО – у цьому Німеччина безумовний лідер підтримки. Я дякую за ще одну IRIS-T.

Ми обговорили з канцлером, якою буде підтримка в цьому році і в наступному – для нас дуже важливо, щоб обсяг допомоги від Німеччини залишався сталим, і це буде сигналом, що і шлях до миру попри все буде впевненим. Обговорили, як більше консолідувати світ для наближення миру.

Поінформував Президента Штайнмаєра про нашу роботу з партнерами й те, як ми можемо додати сили позиціям України, щоб уся Європа від цього виграла.

Сьогодні ж вранці у Ватикані провів зустріч із Папою Римським Франциском і Держсекретарем кардиналом Пароліном. Дуже чутливе питання для України, для багатьох сімей в Україні – звільнення з російського полону наших людей. Воїни й цивільні, діти й дорослі. Тисячі українців і українок. Учора стало відомо про загибель у російському полоні української журналістки Вікторії Рощиної. Мої співчуття рідним.

Але вона була у списках на обмін.

Дуже важко вести цю роботу – підштовхувати обміни, і саме тому потребуємо спеціальної допомоги, зокрема зусиль Ватикану.

Ми домовилися, що Україна передасть список журналістів, які зараз у полоні в Росії. Ми обговорили детально повернення цивільних, повернення депортованих дітей. І ми сподіваємося на підтримку.

Ми готуємо на цей місяць зустріч у Канаді саме щодо цього пункту Формули миру, щодо гуманітарних питань. Я запросив Ватикан узяти участь.

І тут, у Німеччині, і вчора за один день одразу в трьох країнах – Британія, Франція, Італія – я представив лідерам Європи наш План перемоги. Прем’єр-міністру Стармеру, Президенту Макрону, главі уряду Італії Джорджії Мелоні. І сьогодні – у розмові з Олафом. Усі деталі нашої стратегії наближення миру – геополітичні, військові, економічні.

Пояснили в Лондоні, яка далекобійність зараз потрібна і яке наше бачення, щоб зміцнити фронт. Дуже хороша розмова була з Емманюелем, і Франція багато в чому вже допомогла нам об’єднати інших партнерів, зараз розраховуємо саме на таке лідерство. Італія – дуже принципова позиція Джорджі, чітке розуміння наших мотивів і потреб Європи. Я дякую Олафу за сьогоднішню нашу розмову, усі деталі в Німеччини є – і щодо воєнних аспектів, і щодо геополітичних та економічних. Ми повинні діяти разом – кожен, хто має необхідну силу, необхідний вплив, щоб гарантувати надійний мир, щоб примусити Росію до миру. Але діяти треба зараз, цими місяцями. Посилити наших хлопців на фронті. Посилити наші спільні позиції. Тепер на рівні команд ми будемо працювати з партнерами у Європі, щоб максимально наповнити кожен запланований крок, і цей наш План має привести до дієвого другого Саміту миру, щоб війна завершилась. І щоб це було справедливе, чесне завершення війни.

І ще одне.

Я вдячний Хорватії й усім партнерам на Балканах та в регіоні Південно-Східної Європи за вже третій наш саміт – цей формат, який допомагає берегти європейську єдність. Я дякую всім за підтримку Формули миру й формату Саміту миру. Я впевнений, що План перемоги – якщо партнери справді рішучо будуть з нами – стане надійним мостом між ситуацією зараз і миром, якого ми всі так прагнемо.

Я дякую всім, хто з Україною! Я пишаюся нашими людьми. Світ з Україною вже третій рік цієї війни, бо наші люди, саме люди такі – мільйони українців – вони заслуговують на підтримку!

Слава Україні!