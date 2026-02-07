Черговий російський масований удар – у їхньому типовому стилі й фактично всупереч дипломатичній роботі, яка триває на різних рівнях — звернення Президента

Бажаю здоровʼя, шановні українці!

Сьогодні в багатьох наших областях тривають роботи після російського удару. Черговий російський масований удар – у їхньому типовому стилі й фактично всупереч дипломатичній роботі, яка триває на різних рівнях. Було більш ніж 400 російських дронів, і значна частина з них – «шахеди». Також було майже 40 ракет різних типів. Значну частину українським воїнам вдалося збити. Але не всі.

І важливо, щоб і надалі справді активно українські дипломати, українські урядовці, українські військові разом з нашими партнерами працювали над тим, що працює реально. Ракети для «петріотів», ракети для IRIS-T та для всіх інших систем, які в нас є, – усе це потрібно фактично щодня для захисту життя.

Цієї ночі росіяни били в тому числі по обʼєктах, від яких залежить робота атомних станцій, і це небезпека і для України, і для всього нашого регіону, і для Європи. Сьогодні блоки наших українських атомних станцій зменшили генерацію, один блок автоматично відключився. Це такий рівень ударів, якого жоден терорист у світі собі не дозволяв, і Росія повинна відчувати відповіді всього світу – усіх тих, кого справді цікавить безпека. І Росія повинна демонструвати, що для них не тільки такі удари та війна мають значення, але й перемовини, які тривають і які мають дати результат.

Хочу подякувати МВС України, усім нашим рятувальникам ДСНС України, комунальним службам, які працюють, також усім енергетичним компаніям – всім державним і приватним компаніям. Зараз усі мають працювати максимально злагоджено, і я хочу подякувати сьогодні кожному, хто працює саме так – фахово та реально самовіддано.

По всій нашій країні задіяні ремонтні бригади, аварійні бригади. Залучені сили на території фактично від Волинської області до прикордонних громад Чернігівщини й Харківщини. Багато роботи ще є в Києві, на Київщині, в областях Центральної України, також на Франківщині, у Вінницькій області, деяких інших наших регіонах.

Доручив також уряду та МВС надати всю необхідну допомогу Одещині та Миколаївщині через складні погодні умови – важкі перепади температури. Непросто на дорогах у південних областях і загалом для комунальної сфери. Треба, щоб допомога була.

Була сьогодні зустріч також у мене із міністром оборони Франції: пані міністр в Україні з візитом. Поінформував про наслідки сьогоднішнього удару. Ми обговорили, що потрібно терміново для стійкості України, для нашого захисту. Передусім це ППО, військова авіація і спільна робота для оборони, для посилення Європи. Я дякую Франції за всю надану підтримку. Вдячний буду і за реалізацію того, про що ми говорили сьогодні.

І ще одне. Була детальна розмова з нашою переговорною групою після перемовин як з американцями, так і в тристоронньому форматі, з росіянами. Вважаю, що кожна зустріч важлива, кожна зустріч додає ясності, як і коли війна може справді закінчитись. Для України і взагалі для надійності домовленостей принципово, щоб були гарантії безпеки і щоб Росія не повернулась в Україну з третім вторгненням. Гарантії безпеки – це те, що справді може дати більше довіри і процесу дипломатичному, і результату, який потрібен.

Працюємо зараз над документами, з якими хлопці повернулись, а також і над графіком подальших дій – подальших зустрічей та кроків. Хочу подякувати команді за роботу, і найближчими днями ще будемо з командою працювати над підготовкою до наступних форматів. Буду інформувати і наших партнерів у Європі про те, що на столі і які є перспективи.

Україна зацікавлена, щоб Європа була учасницею процесів, і те, що вдається нам у залученні Європи, у врахуванні інтересів Європи, – усе це досить серйозно. Розраховуємо й надалі на таку ж суттєву підтримку і від Європи, і від Америки – і я дякую всім в Америці, хто справді хоче миру, – і також від інших партнерів у світі. Треба всім разом працювати заради реального миру.

Слава Україні!