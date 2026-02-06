Володимир Зеленський поспілкувався з учасниками 30-ї української антарктичної експедиції

Президент України Володимир Зеленський під час онлайн-зустрічі привітав учасників 30-ї української антарктичної експедиції з 30-річчям від дня, коли Державний прапор України був піднятий на антарктичній станції «Академік Вернадський».

«Я вітаю з цією датою всю Україну, учасників усіх експедицій і майбутніх експедицій. Незважаючи на війну, а навпаки, навіть під час війни ми розвиваємо свою українську науку. Це дуже важливо для нас: те, що ми прославляємо Україну, що є наш прапор на станції Вернадського. Нам є ким і чим пишатися, знаємо про результати», – наголосив Глава держави.

Президент зазначив, що українські дослідники, науковці роблять важливий внесок у те, що нашу країну поважають у світі, та допомагають розвитку вітчизняної науки.

Полярники, що здійснюють метеорологічні, мікробіологічні та океанографічні дослідження на станції, розповіли Володимиру Зеленському про свою роботу та подякували за підтримку з боку держави навіть у ці складні часи.

Науковці окремо відзначили, що поява в Україні у 2021 році власного науково-дослідного судна «Ноосфера» суттєво підвищила рівень та спроможності української антарктичної місії. У жовтні торік розпочався його п’ятий сезон, який триватиме довше за всі попередні, до семи місяців. Це дає змогу проводити ще більше наукових досліджень і розвивати міжнародну співпрацю.

Начальник 30-ї експедиції Олександр Полудень доповів Президенту про роботу на станції. Команда розпочала свою місію в березні 2025 року й уже за кілька місяців, у квітні, завершить її. За словами Олександра Полудня, експедиція успішно проводить усі заплановані дослідження.

«Дякуємо за те, що ми маємо кошти на всі витратні матеріали, щоб передавати всю цю необхідну інформацію для українських інституцій, для світових інституцій. Що ми маємо змогу також співпрацювати з нашими міжнародними колегами», – зауважив начальник 30-ї експедиції.

Також Володимир Зеленський поспілкувався з присутніми на зустрічі учасниками попередніх українських антарктичних експедицій, які після початку повномасштабного російського вторгнення стали на захист України, та подякував воїнам за службу.

6 лютого 1996 року Велика Британія передала Україні станцію, що згодом почала називатися «Академік Вернадський». Країн, що мають власні станції в Антарктиці, – 29. Всі вони, включно з Україною, разом управляють зоною дії Договору про Антарктику.