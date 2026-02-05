Україна розраховує на політичне рішення щодо членства у Євросоюзі у 2027 році – Ігор Жовква

Заступник керівника Офісу Президента України Ігор Жовква провів зустріч із делегацією Комітету Європейського парламенту з питань безпеки й оборони (SEDE) на чолі з головою комітету Марі-Агнес Штрак-Ціммерманн. У зустрічі взяли участь представники держав – членів Євросоюзу, зокрема Бельгії, Естонії, Ірландії, Німеччини та Франції.

Ігор Жовква зазначив, що Україна потребує посилення протиповітряної оборони для захисту від російських атак і розраховує на додаткові ракети для систем ППО. Окрему увагу приділили ініціативі PURL, завдяки якій Україна має змогу закуповувати у США ракети для протиповітряної оборони. Загалом до цієї програми приєдналися вже 24 країни, а їхній загальний внесок становить 5 млрд дол. Потреби України на цей рік у межах PURL – 15 млрд дол., триває активна робота з партнерами над додатковими внесками.

Також сторони обговорили підготовку до засідання у форматі «Рамштайн», що заплановане на 12 лютого.

Окрема увага – оборонній співпраці між Україною та Євросоюзом у межах інструменту SAFE. Станом на зараз сума для потенційних спільних проєктів у межах SAFE становить близько 5,2 млрд євро, але український ОПК має значно більший потенціал.

«Деякі країни вже включили спільні проєкти з Україною до своїх національних інвестиційних планів. Водночас ми вважаємо, що частка коштів SAFE на спільне виробництво має становити щонайменше 10 % від внеску кожної держави-члена. Це дасть змогу повною мірою використати потенціал української оборонної промисловості та посилити обороноздатність як України, так і Європейського Союзу», – наголосив заступник керівника Офісу Президента.

Крім того, сторони говорили про європейську інтеграцію України. За словами Ігоря Жовкви, вже в першій половині цього року Україна буде повністю готова до відкриття всіх переговорних кластерів.

«Членство України у Європейському Союзі є основою майбутніх гарантій безпеки для України та всієї Європи. Саме тому нам необхідне чітке політичне рішення щодо членства України вже у 2027 році», – підсумував він.