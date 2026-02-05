Довго не вдавалося розблокувати обміни, зараз процес є, і важливо, щоб продовжувався – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Коротко про сьогодні. Найголовніше – є обмін, і 157 наших людей повернулися додому з російського полону. Довго не вдавалося розблокувати обміни, зараз процес є, і важливо, щоб продовжувався. Ми з українського боку все робимо для цього, щоб обміни були, я дякую нашим партнерам, хто допомагає і забезпечує необхідне посередництво. Я хочу також подякувати нашим воїнам – кожен наш підрозділ, який для України поповнює обмінний фонд, дозволяє державі вести цю обмінну роботу. Серед хлопців, яких повернули сьогодні, є ті, хто був й полоні майже чотири роки. Надзвичайно довго й важко, враховуючи всю російську жорстокість. Щасливий за сім’ї, за рідних, за побратимів, які дочекалися своїх. Будемо працювати й надалі, щоб повернути всіх, кожного й кожну: військових, цивільних, дорослих і дітей. Пам’ятаємо й перевіряємо щодо всіх по кожному прізвищу.

Була сьогодні доповідь нашої переговорної команди після двох днів зустрічей та перемовин в Еміратах – з американською стороною та з російською стороною. Очікую команду в Києві для повноцінної доповіді, багато аспектів неможливо обговорити телефоном. Із того, що можна вже сказати, – найближчим часом плануються наступні зустрічі. Вірогідно, в Америці. Ми готові до всіх робочих форматів, які можуть реально наблизити мир і зробити його надійним, тривалим і таким, що позбавляє Росію апетиту воювати далі. Важливо, щоб ця війна закінчилася так, щоб у Росії не було винагороди за агресію. Це один із ключових принципів, які повертають і гарантують справжню безпеку. Я дякую всім нашим партнерам, які нас у цьому підтримують.

Сьогодні був з візитом в Україні Прем’єр-міністр Польщі Туск, я вдячний Польщі за всю підтримку України – наших людей, нашої незалежності. Ми це цінуємо. Нещодавно в нас була також хороша зустріч із Президентом Польщі на заходах у Литві. Дякую кожному поляку за те, що Польща серед тих у Європі, хто дбає про безпеку. Сьогодні ми багато говорили про енергетику, про оборонну співпрацю. Є у нас домовленість про спільне виробництво дронів та іншої зброї – разом ми будемо це робити.

Я говорив сьогодні також із Прем’єр-міністром Швеції. Я вдячний за те, що є новий енергетичний пакет зараз для України, обсягом 100 мільйонів доларів. Дякую, Ульфе! Це дійсно допоможе. Ми обговорили й спільну дипломатичну роботу – те, що разом зі Швецією, разом з усіма нордиками ми можемо реалізувати. Дякуємо партнерам!

Ще одне.

Був сьогодні на доповіді генерал-майор Хмара – про операції Служби безпеки України. Хороші є результати, я погодив нову роботу Служби – нові бойові операції. Ми будемо й надалі послаблювати ворога.

Також я хочу відзначити наших військових – вони знають, про кого я, про кого конкретно, хочу подякувати їм за вміння дістати навіть такі обʼєкти, як полігон для запуску «орєшніків». Наші «фламінго» відпрацювали. Відчутні результати і в підрозділів на передовій: попри надзвичайно несприятливу погоду, надзвичайний холод та багато інших складнощів у січні вдалося втримати результат по ураженнях окупанта. Грудень – показник був 35 тисяч убитих і важкопоранених окупантів. Січень – 30 тисяч. Українські позиції тримаємо. Дякую всім, хто бʼється заради українців, і усім, хто працює на нашу державу, на наших людей.

Слава Україні!