Президент України та Премʼєр-міністр Швеції обговорили енергетичну підтримку та дипломатичну роботу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Лідери обговорили російські удари по українській енергетиці. Глава держави детально поінформував про загальну ситуацію, відновлення і потреби нашої країни. Володимир Зеленський подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити Україні 100 млн дол. енергетичної підтримки.

Президент і Премʼєр-міністр обговорили також зміцнення української ППО та захист критично важливих об’єктів.

«Країни Північної Європи та Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо. Продовжуємо координуватися і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку», – зазначив Глава держави.