Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Буде вагомий крок: очікуємо найближчим часом обмін військовополонених – звернення Президента
Буде вагомий крок: очікуємо найближчим часом обмін військовополонених – звернення Президента

4 лютого 2026 року - 20:37

Переглянути всі відео
ностанні новини

Президент України та Премʼєр-міністр Швеції обговорили енергетичну підтримку та дипломатичну роботу

5 лютого 2026 року - 19:16

Президент привітав військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту з професійним святом і відзначив їх нагородами

5 лютого 2026 року - 17:39

Президент України й Прем’єр-міністр Польщі домовилися про реалізацію спільних енергетичних проєктів і спільне виробництво дронів

5 лютого 2026 року - 16:38

Заява Президента України під час спільного з Прем’єр-міністром Польщі спілкування з журналістами

5 лютого 2026 року - 15:48

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Президент відзначив нагородами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту
Президент відзначив нагородами військовослужбовців Державної спеціальної служби транспорту

5 лютого 2026 року - 17:37

Перейти до всіх галерей

Президент України та Премʼєр-міністр Швеції обговорили енергетичну підтримку та дипломатичну роботу

5 лютого 2026 року - 19:16

Президент України та Премʼєр-міністр Швеції обговорили енергетичну підтримку та дипломатичну роботу

Президент України Володимир Зеленський провів телефонну розмову з Премʼєр-міністром Швеції Ульфом Крістерссоном.

Лідери обговорили російські удари по українській енергетиці. Глава держави детально поінформував про загальну ситуацію, відновлення і потреби нашої країни. Володимир Зеленський подякував Швеції за сьогоднішнє рішення виділити Україні 100 млн дол. енергетичної підтримки.

Президент і Премʼєр-міністр обговорили також зміцнення української ППО та захист критично важливих об’єктів.

«Країни Північної Європи та Балтії дуже нас підтримують, і ми це надзвичайно цінуємо. Продовжуємо координуватися і в дипломатичній роботі, і я поінформував Ульфа про тристоронні перемовини в Абу-Дабі та контакти з американською стороною. Дякую за підтримку», – зазначив Глава держави.

Версія для друку