Президент України й Прем’єр-міністр Польщі домовилися про реалізацію спільних енергетичних проєктів і спільне виробництво дронів

У Києві Президент України Володимир Зеленський провів зустріч із Прем’єр-міністром Польщі Дональдом Туском, під час якої лідери мали продуктивну та змістовну розмову щодо багатьох питань.

«Перш за все я хочу подякувати Польщі – польській державі, польському народові – за підтримку для України й зараз, у час нашого захисту від російського вторгнення, і за всі роки після відновлення незалежності України. Польща була і, я дуже розраховую, завжди буде надійним другом для України, а отже, для всього нашого регіону та всієї вільної Європи», – сказав Глава держави.

Президент поінформував про ситуацію в Україні – в енергетиці та її відновленні після щоденного російського терору. Премʼєр-міністр висловив співчуття українцям у звʼязку з російськими терористичними ударами по об’єктах енергетики та житлових будинках, що є причиною відсутності опалення, електропостачання та води в умовах таких сильних морозів.

Володимир Зеленський подякував Дональду Туску, його команді та всьому польському суспільству за допомогу Україні енергетичним обладнанням, передусім генераторами.

Лідери обговорили енергетичну співпрацю та речі, які можуть посилити Україну та Польщу. Зокрема, ішлося про реалізацію проєктів щодо розбудови енергетичної мережі в обох країнах. Президент і Премʼєр-міністр розраховують на плідну роботу команд, передусім на рівні міністрів енергетики та фінансів.

«І якщо говорити про постачання газу у Європу, та зокрема Україну, Польща вже працює щодо цього з нами, і будемо збільшувати цей напрямок, збільшувати обсяги постачання скрапленого газу», – додав Володимир Зеленський.

Суттєва частина обговорення була присвячена спільним програмам захисту. Лідери говорили про подальшу участь Польщі в програмі PURL, повноцінну участь України в програмі SAFE та спільне виробництво. Володимир Зеленський і Дональд Туск підписали Лист про наміри щодо спільного виробництва оборонних матеріалів у Польщі та Україні. Завдяки цим домовленостям буде забезпечений розвиток цифрової інфраструктури, робототехніки та безпілотних систем.

«Готуємося разом виробляти дрони, разом із Польщею робити копродакшн – і все це буде, – виробляти дрони та іншу зброю. Саме наша держава має актуальну експертизу, напевно, зараз найбільшу, через те, що ми проходимо через війну, – найбільшу експертизу щодо того, яка зброя реально працює в сучасній війні та що може допомогти. Саме таку зброю маємо разом виробляти для захисту своїх держав та Європи», – наголосив Президент.

«Будемо також співпрацювати над подальшим постачанням до України озброєння та допомоги у війні з Росією. Сорок сьомий пакет уже готовий. Сорок восьмий зараз формуємо. Ми також обговорили, як підтримати Україну в плані протиповітряної оборони. Зразу після повернення до Польщі я буду вкотре розмовляти з моїми генералами, з міністром оборони про те, яким чином якнайшвидше та найбільш ефективно підтримати Україну в боротьбі з повітряною агресією Росії», – зазначив Дональд Туск.

Окремо лідери говорили про дипломатичну роботу для закінчення війни. Президент поінформував про роботу переговорної команди України в Абу-Дабі у тристоронньому форматі.

«Ми маємо закінчити цю війну реально – надійними гарантіями безпеки для України. Це гарантії для всього регіону. І найголовніше – у Росії не має бути жодної винагороди за агресію. Війна має закінчитися так, щоб у Росії не було бажання знову починати цю агресію проти України чи проти інших держав Європи», – акцентував Володимир Зеленський.

За словами Глави держави, Україна розраховує на подальшу підтримку з боку Польщі всіх заходів тиску Євросоюзу на РФ: рішень для блокування російських нафтових танкерів та сильного 20-го пакета санкцій.

«Також вдячні за принципову позицію Польщі по російських активах – російські активи мають працювати на захист від Росії, на відновлення після Росії. І всі рішення, які для цього потрібні, мають працювати. Вже є рішення про 90 мільярдів підтримки для України на два роки. Маємо досягти результату й щодо всього обсягу російських коштів», – додав Президент.

Крім того, сторони обговорили активну участь Польщі та польських компаній у відновленні України й підготовку до міжнародної Конференції з питань відновлення, яка цьогоріч відбудеться саме в Польщі – у Гданську.