Розвиток двосторонньої співпраці та пріоритети участі України у Всесвітньому форумі міст у Баку: Сергій Кислиця провів зустріч із Послом Азербайджану

Перший заступник керівника Офісу Президента України Сергій Кислиця провів зустріч із Надзвичайним і Повноважним Послом Азербайджану в Україні Сеймуром Мардалієвим.

Обговорили реалізацію домовленостей, досягнутих під час візиту Президента України Володимира Зеленського до Азербайджану наприкінці квітня й телефонної розмови лідерів цього тижня.

Окрема увага – розвитку діалогу та співпраці між Україною й Азербайджаном. Ішлося, зокрема, про проведення політичних консультацій, роботу Спільної міжурядової комісії з економічного співробітництва, а також взаємодію в енергетичній сфері.

Сторони обговорили підготовку до проведення Всесвітнього форуму міст (World Urban Forum), який невдовзі відбудеться в Баку. Сергій Кислиця зазначив, що наша країна буде представлена на високому рівні й розраховує, що український порядок денний буде серед пріоритетів заходу.

Всесвітній форум міст – це міжнародний захід, присвячений урбанізації. Його учасники шукають шляхи для вирішення проблем, що стосуються високих темпів урбанізації та її впливу на громади, міста, економіку, зміну клімату й державну політику.

Перший заступник керівника Офісу Глави держави окремо порушив проблему урбоциду – системного знищення з боку Росії українських міст, громад і цивільної інфраструктури. За його словами, важливо формувати ширше міжнародне співробітництво для відновлення постраждалих територій.

Крім того, ішлося про перспективи регіональної співпраці, зокрема в межах формату ГУАМ, з урахуванням сучасних безпекових та економічних викликів. Сергій Кислиця й Сеймур Мардалієв погодилися, що важливо зберігати діалог і шукати нові напрями взаємодії між державами – учасницями Організації.