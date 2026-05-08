Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні – звернення Президента

Бажаю здоров'я, шановні українці!

Сьогодні – наші воїни, бойові бригади: 31-ша та 67-ма механізовані, 20-й армійський корпус. Хочу вам подякувати, воїни!

Зараз – восьмого травня, коли більшість світу згадує та вшановує пам'ять воїнів Другої світової війни – тих, хто розбив нацистів, – треба відчувати, що сьогоднішні російські нацисти продовжують свою війну та все ще намагаються повернути ті самі божевільні порядки, які програли у Другій світовій. Наш захист проти російського вторгнення – це захист не тільки однієї України, це не тільки захист нашої незалежності. Росія погрожує майже всім своїм сусідам та всій Європі, а не комусь одному. І саме в таких лісах, на таких землях, як ці – на Дніпровщині та на сході нашої країни – на Донбасі, Харківщині, на Сумщині, також на Чернігівщині, – попередні покоління українців билися проти окупанта у Другій світовій, і зараз тут наші українські герої захищають життя народу і право народу на життя, захищають від цього російського окупанта, який так схожий на того, з двадцятого століття. Обов'язково захистимо життя України, захистимо нашу незалежність – без сумнівів.

Сьогодні тут у нас багато роботи з бригадами, і я вдячний за чесність в оцінках. Розуміємо, що треба більше НРК й більші характеристики НРК. Будемо старатись ще додати фінансування, зокрема щоб бригади могли доопрацьовувати свої розробки, і щоб прямо тут, на місці, під конкретні завдання оперативно робилося все необхідне. Дякую кожному воїну та всім нашим командирам, які справді креативні у розробках і креативні в своїх рішеннях. Все, що допомагає захищати життя наших воїнів і знищувати окупанта, – все буде підтримуватись. Зафіксували наявні дефіцити в постачанні – я проведу Ставку по тому, що сьогодні ми обговорили. Ми детально говорили про логістику – логістику всіх типів, і це забезпечення наших позицій, а також такі речі, як ремонт доріг на всій території поруч із фронтом. Дніпровщині, зокрема, треба над цим попрацювати більше, якість доріг – це швидкість порятунку поранених воїнів передусім. Важливі речі також були щодо захисту Нікополя та Марганця – дуже важка загроза дронів. Окрема увага – Донеччині та ключовим напрямкам оборони в регіоні. Дякую всім, хто б'ється заради України, усім, хто захищає державу й пам'ятає про побратимів – допомагає і дбає.

І ще кілька речей. Багато зараз нових погроз від Росії. Хоча ми дали цілком логічну та зрозумілу для них позицію – будемо діяти абсолютно дзеркально. Сьогодні вони почали добу з обстрілів на фронті, була штурмова активність. Застосовуються дрони. Вчора вони завдавали ще більше повітряних ударів. Були наші дзеркальні відповіді. Завтрашній день залежить від того, що ми почуємо сьогодні.

Також уже була доповідь Рустема Умєрова після зустрічей в Америці з представниками Президента Сполучених Штатів – зі Стівом Віткоффом і Джаредом Кушнером. Було змістовно. Розраховуємо, що допоможе посилити наші позиції. І гуманітарні питання – треба їх вирішувати, треба звільняти людей з полону. Це дуже важливо. Дуже сподіваємось, що все вийде.

Слава Україні!