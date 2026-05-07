На пункті управління 67-ї ОМБр Володимир Зеленський обговорив з воїнами наявні дефіцити в постачанні та збільшення кількості НРК

На пункті управління 67-ї окремої механізованої бригади Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з бійцями підрозділу та відзначив захисників державними нагородами.

Глава держави заслухав доповідь командира підрозділу Олександра Шаптали щодо оперативної обстановки у смузі оборони 67-ї ОМБр, яка захищає Україну на Олександрівському напрямку.

Воїни бригади продемонстрували Президенту свої розробки, зокрема спроможності для виготовлення вибухівки, а також міни, боєприпаси, радіодетонатори та інші компоненти власного виробництва.

Володимир Зеленський обговорив із командирами батальйонів морально-психологічну підготовку воїнів та її інтеграцію у процес бойової підготовки для досягнення кращих результатів.

Окрему увагу приділили розвитку безпілотної складової, особливо захисту екіпажів БпЛА та обладнанню точок для операторів дронів на більшій відстані від лінії зіткнення завдяки технічним засобам. Говорили і про важливість збільшення кількості НРК та їхні характеристики.

«Будемо старатись ще додати фінансування – зокрема щоб бригади могли доопрацьовувати свої розробки, і щоб прямо тут, на місці, під конкретні завдання оперативно робилося все необхідне», – зазначив Глава держави.

Комбати озвучили потреби підрозділів у броньованих автомобілях та далекобійних артилерійських снарядах. Президент зауважив, що проведе Ставку щодо наявних дефіцитів у постачанні.

Глава держави подякував воїнам бригади за захист України, її незалежності та територіальної цілісності й відзначив захисників орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІІ ступеня.

«Ми є, живемо. Нас поважає весь світ. Передусім завдяки міці наших воїнів. Я вас із цим вітаю. Це велике ваше досягнення й велике досягнення України», – наголосив Володимир Зеленський.