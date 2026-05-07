Президент зустрівся з воїнами 31-ї окремої механізованої бригади, яка захищає Олександрівський напрямок

На пункті управління 31-ї окремої механізованої бригади імені генерал-хорунжого Леоніда Ступницького Президент Володимир Зеленський разом із Головнокомандувачем Збройних Сил України Олександром Сирським зустрілися з воїнами підрозділу. 31-ша ОМБр веде оборонні дії на Олександрівському напрямку, що на стику Донецької, Дніпровської та Запорізької областей.

Олександр Сирський доповів Главі держави, що попри оголошене припинення вогню ворог не зменшив штурмові дії.

Президент також заслухав доповідь командира бригади Івана Шаламаги щодо оперативної обстановки у смузі оборони 31-ї ОМБр, взаємодії з суміжними підрозділами, які виконують контрнаступальні дії на цьому напрямку й відтісняють ворога до кордонів Дніпровщини.

Глава держави подякував захисникам за службу та відзначив їх орденами Богдана Хмельницького ІІІ ступеня та «За мужність» ІІ–ІІІ ступенів.

«Хочу вам подякувати в цей день і побажати перемоги в нашій війні. Подякувати за захист України, нашого суверенітету. Впевнений, що перемогли один нацизм, переможемо й інший. Бажаю здоров'я вашим рідним, близьким. Тримайтеся, бережіть себе. Сьогодні на ваших плечах – захист нашої держави», – наголосив Володимир Зеленський.

Президент обговорив з командирами батальйонів та рот особливості служби іноземців у бригаді, їхній рекрутинг, підготовку й інтеграцію. Також детально йшлося про розвиток напряму НРК. Воїни 31-ї ОМБр представили власну розподілену систему логістики дрібними дешевими БпЛА, яка дає змогу зменшити рівень матеріальних втрат. Зокрема, 60 % логістики підрозділу виконують дрони.

Окрема увага – можливості виділити окреме фінансування для бригад на напрям інновацій (R&D). Володимир Зеленський зазначив, що відповідні відомства та військові на своєму рівні опрацюють це питання.