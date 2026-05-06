По сьогоднішньому дню бачимо, що Росія відповіла на нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами й атаками – звернення Президента

Шановні українці, українки!

Перш за все – вдячність нашим піхотинцям, усім, хто тримає позиції. І де є українська піхота – є наші позиції. Багато говорять про трансформацію війни, і це правда: більшість завдань виконують дрони й люди з дронами. Але позиції держави там, де є піхота. Кожному українському піхотинцю шана за сміливість. Зараз Міністерство оборони України й військове командування працюють над тим, щоб посилити нашу піхоту – нові контракти, нові фінансові ресурси, нові можливості саме для тих, хто на першій лінії, у бойових завданнях. Я хочу подякувати всім українським піхотинцям і в День піхоти, і завжди.

Друге. Сьогодні була нарада щодо деяких особливих післявоєнних можливостей наших воїнів. Увесь світ бачить, що український воїн справді сильний, справді досвідчений. Наш експорт безпеки – після цієї війни й для ветеранів – має бути реальною бізнес-можливістю. Це правильно, це справедливо, щоб наша держава могла й надалі бути глобальним суб’єктом, щоб українські воїни могли заробляти на тому безпрецедентному досвіді, який дала наша оборона. МВС України, розвідка, необхідні урядовці, команда Офісу готують законодавчу основу для того, що називається у світі «військовими компаніями». Я доручив розробити для України найбільш оптимальний формат і цього року забезпечити ухвалення закону. Провідні світові держави залучають своїх громадян для роботи в так званих приватних військових компаніях і в деяких інших організаційних формах. Важливо дати нашу державну відповідь на цю нішу, на цю можливість, на цей попит у сфері експорту безпеки.

І також міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів сьогодні про підготовку змін до законопроєкту, який буде регулювати обіг цивільної вогнепальної зброї. Багато людей уже в цій роботі – не тільки МВС, але й парламентарі, військові, правоохоронці, представники громадської сфери, представники бізнесу. Я дякую всім за небайдужість. Україні потрібен сучасний і сильний закон про цивільну вогнепальну зброю, який захистить і громадян без зброї та врегулює реально ситуацію для тих, хто володіє зброєю.

Важливий є крок Угорщини сьогодні – Україні повернули гроші в повному обсязі та цінності – банківське золото, – які були фактично викрадені за часів Орбана. Це справді чесне рішення Угорщини – повернути кошти Ощадбанку. Ми цінуємо, що під впливом нової команди Угорщина робить такі кроки в напрямку добросусідства. Ми в Україні готові рухатися відповідно.

Говорили сьогодні з Прем’єр-міністром України Юлією Свириденко та керівником Офісу Кирилом Будановим про рішення, які треба реалізувати у внутрішній політиці. Зокрема, кадрові в уряді, державних компаніях. Найближчим часом будуть зміни на рівні заступників міністрів – зараз готуються відповідні пропозиції. Є вакансії міністрів, вони потребують заповнення. Тривають у суспільстві дискусії щодо заміни деяких міністрів, нагально – про кадрові зміни в державних компаніях. Я доручив уряду прискорити зміни в «Енергоатомі» – потрібен новий професійний керівник компанії. Була вже дискусія про заміну керівника такої особливої компанії, як «Ліси України». Треба більше прозорості в компанії, більше доходів державному бюджету. Більш оперативними мають бути рішення і в банківській сфері. Держава контролює надто велику частину банківської сфери країни, тут точно є можливість дати більше можливостей бізнесу, тим більше це вже було визначено, урядові рішення ухвалювались. Зокрема, «Сенс Банк», який перейшов від російських підсанкційних власників до держави, також «Укргазбанк», який уряд запланував на приватизацію. Бажано це зробити в цьому році. Україні потрібні більш активні економічні процеси.

Ще одне – найголовніше за сьогодні.

Я хочу подякувати кожній державі, хочу подякувати кожному лідеру, який підтримав Україну та пропозицію нашої держави – пропозицію, яку ми дали Росії, – про встановлення повної тиші. По сьогоднішньому дню ми бачимо, що Росія відповіла на цю нашу пропозицію припинення вогню тільки новими ударами, новими атаками. Сьогодні фактично весь день, фактично щогодини з різних наших областей повідомлення про удари. Донеччина, Харківщина, Дніпровщина, Суми, Сумська область, Чернігівщина, Запоріжжя, Херсон. Жоден із видів своєї воєнної активності Росія не зупинила. На жаль, не зупинила. Україна буде діяти дзеркально. Залежно від ситуації вночі та завтра теж будемо визначатись із нашими цілком справедливими відповідями. Росія отримала від нас чітку пропозицію щодо тиші та дипломатії і знає, як зв’язатись з Україною або з партнерами, щоб узгодити деталі. Якщо ж ту одну особу в Москві, яка не може жити без війни, цікавить тільки один парад і більше нічого, то це інша справа. Україна готова працювати заради миру. Україна прагне достойно закінчити цю війну. Росія довоювалася до того, що і їхній головний парад уже залежить від нас. І це чіткий сигнал: треба завершувати. Я дякую всім, хто з нами, хто з Україною!

Слава Україні!