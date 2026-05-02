Україні потрібен єдиний координаційний центр залучення іноземців на військову службу – Кирило Буданов

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом у лавах Збройних Сил України та Національної гвардії.

Під час наради обговорили умови служби іноземців, які вже залучені до захисту України, а також можливості продовження рекрутингу. Залучення іноземців здійснюється із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та законів України.

Керівник Офісу Президента зазначив, що зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», – зазначив Кирило Буданов.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе конкретні підрозділи Збройних Сил чи Національної гвардії, які зацікавлені не лише в поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.

Крім того, обговорили залучення перекладачів для ефективної комунікації.

Учасники наради домовилися впродовж травня опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства й розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.