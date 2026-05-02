Президент:

Офіс:

Президент:

Офіс:

Головна

Президент України

вВідео
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента
Продовжуємо нашу роботу з партнерами, очікуємо від перемовин у травні вагомих речей – звернення Президента

2 травня 2026 року - 15:14

Переглянути всі відео
ностанні новини

Україні потрібен єдиний координаційний центр залучення іноземців на військову службу – Кирило Буданов

5 травня 2026 року - 18:03

Президент України та Король Бахрейну обговорили співпрацю в безпековій сфері

5 травня 2026 року - 15:45

Президент України й Генсек НАТО обговорили оборонну підтримку України та залучення нових внесків у програму PURL

4 травня 2026 року - 17:01

Зближення з Євросоюзом, безпекова ситуація та двостороння співпраця: Володимир Зеленський зустрівся з Ніколом Пашиняном

4 травня 2026 року - 16:19

Перейти до всіх новин
фФотогалерея
Візит Президента України до Королівства Бахрейн
Візит Президента України до Королівства Бахрейн

5 травня 2026 року - 15:44

Перейти до всіх галерей

Україні потрібен єдиний координаційний центр залучення іноземців на військову службу – Кирило Буданов

5 травня 2026 року - 18:03

Україні потрібен єдиний координаційний центр залучення іноземців на військову службу – Кирило Буданов

Керівник Офісу Президента України Кирило Буданов провів нараду з представниками Сил оборони й народними депутатами щодо залучення іноземців та осіб без громадянства до військової служби за контрактом у лавах Збройних Сил України та Національної гвардії.

Під час наради обговорили умови служби іноземців, які вже залучені до захисту України, а також можливості продовження рекрутингу. Залучення іноземців здійснюється із дотриманням норм міжнародного гуманітарного права та законів України.

Керівник Офісу Президента зазначив, що зараз рекрутинг, визначення рівня придатності та підготовку контрактників з інших країн здійснюють різні структури, що ускладнює систему контролю, узгодження потреб і забезпечення військових.

«Україна потребує створення єдиного координаційного центру залучення іноземців на військову службу. Це має бути структурний підрозділ, який повинен охопити всі етапи: від пошуку, відбору й транспортування до підготовки, забезпечення та інших потреб іноземних громадян», – зазначив Кирило Буданов.

Заступник керівника Офісу Президента Павло Паліса додав, що підготовку іноземців та їх забезпечення частково можуть узяти на себе конкретні підрозділи Збройних Сил чи Національної гвардії, які зацікавлені не лише в поповненні особового складу, а й у підготовці за власним досвідом і методикою.

Крім того, обговорили залучення перекладачів для ефективної комунікації.

Учасники наради домовилися впродовж травня опрацювати створення відповідного структурного підрозділу в Міністерстві оборони, представити програму розвитку системи рекрутингу іноземців та осіб без громадянства й розробити пропозиції для законодавчого врегулювання проблемних питань. Новий підрозділ має супроводжувати військових під час усього періоду служби.

Версія для друку